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Amber Heard ilk kez ifade verdi! Johnny Depp hakkındaki tecavüz iddiası kan dondurdu

05.05.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, duruşmada ilk kez ifade verdi. Heard, şiddete maruz kaldığına ilişkin kanıtlar sundu. Heard'ün tanığı da tecavüz iddiasında bulundu. Tanık Depp'in eve sinirli geldiği zamanlarda Amber Heard'ü oral seks yapmaya zorladığını ve eğer istediği gibi olmazsa fiziksel şiddete başvurduğunu dile getirdi.

Amber Heard ilk kez ifade verdi! Johnny Depp hakkındaki tecavüz iddiası kan dondurdu

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ilk kez ifade verdi. Heard, Hollywood yıldızının kendisine şiddet uyguladığını anlatırken duygularına hakim olamadı. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren Heard şiddete maruz kaldığını anlattı ve kanıtları mahkemeye sundu.

Davanın önceki duruşmalarında Depp'in avukatları tarafından tutulan adli psikolog, Heard'ün kişilik bozukluğu olduğunu aktarmıştı. Bu iddiaların ardından Amber Heard'ün tanığı da kan donduran iddialarda bulundu.

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Duruşmada Amber Heard'ün tanığı olan klinik ve adli psikolog Dr. Dawn Hughes dinlenildi. Dr. Dawn Hughes, Amber Heard'ün, eski eşi Depp tarafından kendisine uygulandığını ileri sürdüğü cinsel şiddet örneklerini sıraladı. Hughes'ın iddialarına göre Johnny Depp alkol ya da uyuşturucu kullandığı zaman eski eşi ile zorla birlikte olmak istiyordu.

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ORAL SEKS İDDİASI

İddialara göre Depp, Amber Heard'ü yatağa doğru itti ve üzerindeki gece elbisesini çıkarıp onu ilişkiye zorladı. Heard'ün tanığı aynı zamanda Depp'in eve sinirli geldiği zamanlarda Amber Heard'ü oral seks yapmaya zorladığını ve eğer istediği gibi olmazsa fiziksel şiddete başvurduğunu dile getirdi.

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"BAŞLARDA PERİ MASALI GİBİYDİ"

Heard, ilişkilerinin ilk döneminde, mutlu bir yaşantılarının olduğu ve Depp'in kendisini değerli hissettirdiğini aktardı. Heard, "Başlarda her şey peri masalı gibiydi, ben çok aşıktım. Bu adamın beni tanıdığını ve kimsenin görmediği bir şekilde gördüğünü hissettim. Beni anladığını hissettim. Nereden geldiğimi anladığını hissettim" sözlerini dile getirdi.


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Amber Heard Johnny Depp
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