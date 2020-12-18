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Amber Heard krizi fırsata çevirdi! O etkinlikten 33 bin dolar alacak

18.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Amber Heard krizi fırsata çevirdi! O etkinlikten 33 bin dolar alacak

Aquaman filminin yıldızı Amber Heard, aile içi şiddete yönelik yapacağı konuşmalardan 33 bin dolar kazanacak (yaklaşık 255 bin TL). Johnny Depp'le yaşadıklarıyla gündeme gelen Heard bu kararıyla Depp hayranlarının tepkisini çekti.

Eski eşi Johnny Depp'e karşı verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve şiddete maruz kaldığını kanıtlayan Amber Heard, Aquaman'in ikinci filminden kovulmasını talep eden internet kampanyasına yeni projelerden teklifler almaya devam ediyor ve bunlar arasında CBS'de yayımlanacak bir Stephen King uyarlaması da yer alıyor.

Bununla birlikte Heard artık, Harry Walker Agency adına, düzenlenen etkinliklerde konuşmacı olarak da yer alacak.

We Got This Covered'ın haberine göre kuruluşun internet sitesinde yer alan ifadelerde Heard şu şekilde niteleniyor: Dünyada tüm cinsiyet temelli şiddetten kurtulanların haklarının açık sözlü savunucusu Amber, şiddetten kurtulanların hem kişisel hem de politik olarak öne çıkıp güçlerini kazanmaya teşvik eden kuruluşlarla birlikte çalışıyor. Amber kadın hakları ve cinsiyete dayalı şiddetten kurtulan ve sessiz kalan sayısız kişi için mücadele etmek adına lobi faaliyetleri yürütüyor.

Heard'ün herhangi bir etkinlikte konuşmacı olarak yer alması için ödenmesi istenen miktarsa 33 bin dolar.

Ajans oyuncunun konuşmalarını "derinden sarsıcı" diye nitelendiriyor ve onun konuşmasının tercih edilmesinin bir grup veya kuruluş için harika bir seçim olacağını belirtiyor.

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