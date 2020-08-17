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Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Amber Heard'ün İstanbul ziyaretinden paylaştığı fotoğraflara 'sutyen' tepkisi!

Amber Heard'ün cami fotoğrafı tartışma yarattı: Sutyen de takmamış

Hollywood'un ünlü isimlerinden Amber Heard bir süredir İstanbul’da tatil yapıyor. İstanbul’un tarihi mekanlarını ziyaret eden ünlü oyuncu, gittiği mekanlardan fotoğraflar paylaşıyor.

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İstanbul’daki camileri ziyeret eden Amber Heard, başı örtülü bir fotoğraf paylaşarak, “İstanbul’daki inanılmaz camileri ziyaret ederek günü geçiriyorum. Daha fazla bu inanılmaz şehre aşık olamazdım” ifadelerini kullandı.
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"SUTYEN TAKMAMIŞ" TEPKİSİ

Amber Heard’ün cami fotoğraflarına tepki gösteren bir kesim sosyal medya kullanıcısı, “Saçı gözüküyor, sutyen takmamış” yorumunu yaptı.

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Söz konusu tepkilerin “Micky” adlı internet sitesi tarafından haber yapılması üzerine Heard, “Görünüşe göre, bu yazı için ödeme yapan her kimse, yeterince ödememiş. Camiler gerçek yerlerdir. Müzeler ve kiliseler de öyle. Başörtüleri de öyle. Yani gizem çözüldü” diye yanıt verdi.

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İstanbul turuna devam eden Heard, bugün de Ayasofya ve Kapalıçarşı'yı gezdiği anları takipçileriyle paylaştı.

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