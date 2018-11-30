MAGAZİN

Amber Rose'dan olay itiraf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Amber Rose, moda ve güzellik dergisi Galore Magazine için kamera karşısına geçti. Rose'un dergiye yaptığı açıklama olay oldu.

Amber Rose'dan olay itiraf!

Ünlü oyuncu Amber Rose dün sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya doymuyor. Galore Magazine dergisinin aralık sayısına kapak olan Rose, verdiği seksi pozlarla dikkat çekti.

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35 yaşındaki oyuncu, moda çekiminde pin-up tarzı ve ikonik kırpılmış saç stiliye büründüğü görünümler beğeni topladı.

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Amber Rose verdiği röportajda, çocukken çok fakir bir mahallede büyüdüğünü anlattı.

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Rose, mahallesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kadınların striptizci olduğunu söyledi ve ilginç bir açıklamada bulundu:

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“Ben de uyuşturucu satmaya çalıştım ama bunun için çok güzel olduğumu söylediler…” (Sözcü)

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