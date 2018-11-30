Amber Rose'dan olay itiraf!

Ünlü oyuncu Amber Rose dün sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya doymuyor. Galore Magazine dergisinin aralık sayısına kapak olan Rose, verdiği seksi pozlarla dikkat çekti.

35 yaşındaki oyuncu, moda çekiminde pin-up tarzı ve ikonik kırpılmış saç stiliye büründüğü görünümler beğeni topladı.

Amber Rose verdiği röportajda, çocukken çok fakir bir mahallede büyüdüğünü anlattı.

Rose, mahallesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kadınların striptizci olduğunu söyledi ve ilginç bir açıklamada bulundu:

“Ben de uyuşturucu satmaya çalıştım ama bunun için çok güzel olduğumu söylediler…” (Sözcü)

