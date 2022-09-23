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Amelia Hamlin podyumda şoke etti! Arkasını dönünce...

23.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan Fashion Week için podyuma çıkan Amelia Hamlin seyircileri bir hayli şaşırttı. Giuliano Calza tasarımı bir kot giyen model arkasını dönünce olanlar oldu. Sosyal medyada tasarımı ti'ye aldı.

Amelia Hamlin podyumda şoke etti! Arkasını dönünce...

Amerikalı televizyon sunucusu ve oyuncu Lisa Rinna'nın kızı Amelia Hamlin podyumu salladı.

Amelia Hamlin, Milano Moda Haftası boyunca son birkaç gün boyunca podyumda çalışırken birkaç unutulmaz kıstırma anı yaşadı. Moda Haftası'nda öne çıkan Hamlin en iddialı çıkışını ise Giuliano Calza tasarımını taşırken yaptı.

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Hamlin neredeyse tüm arka tarafını sergileyen açık mavi kot pantolonuyla podyumu salladı.

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Güzel modelin podyumda arkasını görenler bir hayli şaşırdı.

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Hamlin, Instagram'da paylaştığı videoya "K.çım ilk defa kamera karşısına geçti" yazdı.

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Bu tasarım sosyal medyada da dalga konusu oldu.

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moda Model ele
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