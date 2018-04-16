Ameliyat olan Bahar Öztan sağlık durumunu sosyal medyadan açıkladı

Bahar Öztan, kanser hastalığının nüksetmesinin ardından dün 12 saat süren bir ameliyata alındı.

Öztan, ameliyat öncesi dua istemiş ve sosyal medya hesabından şunları söylemişti: “Sevdiklerim ve sevenlerim hayırlı akşamlar diliyorum sizlerle sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum benim ruhuma da iyi geliyor sizlerinde ruhuna iyi gelsin diye ama bazen hayatta gerçekler var benim hastalığım ben de tekrardan nüksetti ben hiç Üzülmüyorum kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye Allah kısmet ederse yarın sabah saat 8:00´de ameliyata gireceğim önce Allah´a sonra doktorlara sonrada siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var sizi çok ama çok seviyorum. Sevgiyle kalın”

AMELİYAT İYİ GEÇTİ

Bahar Öztan bugünkü sosyal medya paylaşımdan ise ameliyatın iyi geçtiği müjdesini verdi.