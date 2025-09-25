Ameliyatı saatlerce sürdü, uyandığında hayatının şokunu yaşadı!

Fransa'da sağlık skandalı yaşandı. Paris'te bulunan Créteil’de bulunan Henri Mondor Hastanesi’nde kanser tedavisi gören yaşlı bir adamın yanlış organı alındı.

SAĞLIKLI BÖBREĞİ ALINDI

70'li yaşlarında olduğu belirtilen hasta, onkolojik bir operasyon için nefroktomi (böbrek alma) işlemi geçirdi. Uyandığında sağlıklı böbreğinin alındığını öğrendi. ameliyat öncesinde sağlık personelinin gerekli "kontrol listesini" eksiksiz doldurmasına rağmen hata yaşandı. İsmi açıklanmayan hastanın artık tek ve hastalıklı bir böbreğe bağımlı kalması, prognozunu ciddi şekilde kötüleştirdi.

Aile, Paris'teki kamu hastanelerini yöneten Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) hakkında yasal işlem başlattı. AP-HP ise tıbbi gizlilik gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.