"American Crime Story" Bill Clinton skandalına el atıyor

Ödüllü dizi American Crime Story'nin yeni sezon konusu belli oldu. Dizi üçüncü sezonunda Bill Clinton'ın seks skandalı konu edinilecek. Sezonun başrolünde ise Beanie Feldstein yer alacak.

2016 yılından beri Amerikan tarihine damga vurmuş olayları televizyona uyarlayan ödüllü dizi, yine gündem yaratacak bir olayı hedefine aldı. Scott Alexander, Larry Karaszewski ve Tom Rob Smith'in yaratıcısı olduğu American Crime Story'nin üçüncü sezonu Bill Clinton'ın seks skandalını konu alıyor.

İlk sezonunda Sarah Paulson'a Emmy ödülü kazandıran ve ikinci sezonunda işlenen Versace cinayetiyle Darren Criss'in Golden Globe ve Primetime Emmy ödülüne sahip olmasını sağlayan American Crime Story, üçüncü sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı Bill Clinton'ın seks skandalı konu edinilecek. Bu skandalda adı Clinton ile birlikte geçen Monica Lewinsky'ye Olivia Wilde yönetmenliğindeki Booksmart'ın yıldızı Beanie Feldstein hayat verecek. Lewinsky'nin sırlarını ortaya çıkaran kişi olarak bilinen Linda Tripp ise, Sarah Paulson tarafından canlandırılacak. Bilindiği üzere Linda Tripp, Bill Clinton ve Monica Lewinsky arasında geçen telefon konuşmalarını gizlice kaydeden isimdi. Söylenenlere göre bu durumdan Lewinsky'nin haberi yoktu. Bu kayıtlar, daha sonraları açılan Clinton soruşturmasında kanıt niteliği taşıyan belgeler oldu.

American Crime Story 3. sezonunda Broadway yıldızı Annaleigh Ashford'un rolü ise Bill Clinton'a taciz davası açan Paula Jones olacak. Jones, tacize uğramış olduğunu kanıtlayamadığı için dava düşmüş ve işinden atılmıştı.

American Crime Story: Impeachment adıyla yayınlanacak olan yeni sezonun, 27 Eylül 2020 tarihinde FX kanalında yayınlanmaya başlanması bekleniyor.



