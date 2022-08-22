Amerika’da üç polis, sokak ortasında acımadan darp etti! Kafasını betona vurdular, defalarca tekmelediler

ABD'nin Arkansas eyaletinde Crawford County'de 27 yaşındaki şüpheli Randall Worcester, üç polis memuru tarafından otoparkta yakalandı. O anlarda şüphelinin hareket etmesini engelleyen polis memurları onu darp etmeye başladı. Worcester’ın bacaklarını tutan bir polis memuru ona defalarca diziyle vurdu. Başka bir polis memuru ise saçından tutarak kafasını yere vurdu. O anlar yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arkansas Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, iki Crawford County şerif yardımcısı ve bir Mulberry polis memuru tarafından Güney Carolina'lı bir adamın tutuklanmasında güç kullanımına ilişkin bir soruşturma başlattığını söyledi.

Eyalet polisi ayrıca darp edilen şüphelinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken Worcester’ın hapse atılmadan önce muayene ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Worcester’ın tutuklanmaya direnmek, teslim olmayı reddetmek, izinsiz giriş ve terör tehdidi suçlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.



