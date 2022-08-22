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Amerika’da üç polis, sokak ortasında acımadan darp etti! Kafasını betona vurdular, defalarca tekmelediler

22.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arkansas eyaletinde çekilen bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir market çalışanını tehdit ettiği ihbar edilen 27 yaşındaki şüpheli Randall Worcester, üç polis memuru tarafından otoparkta kıskıvrak yakalandı. Otoparkta şüpheliyi öldüresiye darp eden polis memurlarının görüntüleri yoldan geçen bir kişi tarafından çekildi ve sosyal medyadan tepki topladı.

ABD'nin Arkansas eyaletinde Crawford County'de 27 yaşındaki şüpheli Randall Worcester, üç polis memuru tarafından otoparkta yakalandı. O anlarda şüphelinin hareket etmesini engelleyen polis memurları onu darp etmeye başladı. Worcester’ın bacaklarını tutan bir polis memuru ona defalarca diziyle vurdu. Başka bir polis memuru ise saçından tutarak kafasını yere vurdu. O anlar yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Arkansas Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, iki Crawford County şerif yardımcısı ve bir Mulberry polis memuru tarafından Güney Carolina'lı bir adamın tutuklanmasında güç kullanımına ilişkin bir soruşturma başlattığını söyledi.

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Eyalet polisi ayrıca darp edilen şüphelinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verirken Worcester’ın hapse atılmadan önce muayene ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldüğünü söyledi. Worcester’ın tutuklanmaya direnmek, teslim olmayı reddetmek, izinsiz giriş ve terör tehdidi suçlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

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polis Amerika darp
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