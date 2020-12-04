Amerika’dan gelen çift, Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor! Kaz Dağları nerede? Kaz Dağları’nda gezilecek yerler

Özellikle pandemi döneminde şehir yaşamından sıkılan çok sayıda vatandaş doğaya kaçma hayalleri kuruyor. Uzun süredir şehir yaşamından bunalanlar bu hayali kurarken koronavirüs salgını sürecinde bu talepler biraz daha arttı. Bu hayalini gerçekleştirenler arasında Amerika’dan Türkiye’ye gelen bir çift de bulunuyor. Kaz Dağları eteklerindeki Muratlar köyünde 3 çocuğuyla yaşayan Meksikalı Hector Cadena ile Amerikalı Christina Haglund çifti, kiraladıkları tarları kendileri ekip kendileri biçiyor. Tüm ihtiyaçlarının doğadan karşılayan aile, mutluluğun sırrının doğada olduğunu söylüyor. Kayak merkezleri yılbaşında dolacak! İşte kışın kayak tatili için 10 öneri! Nerede kayak yapılır? Kayak yapılabilecek yerler “MEDENİYETİN BAŞLANGICI…” Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar köyünde 2 yıl önce ev kiralayan 14 yıllık evli Héctor Cadena ve eşi Christina Haglund, çocukları 10 yaşındaki Lucia Cadena Haglund, 5 yaşındaki Eva Cadena Haglund ve 12 yaşındaki Sebastián Cadena Haglund ile beraber mutlu bir yaşam sürüyor. Evlerinin yakınında kiraladıkları 40 dönüm tarlaya buğday, yulaf ve çeşitli sebzeleri eken aile, sadece doğada buldukları ve ürettikleriyle yaşamlarını sürdürüyor.

Çift, Kaz Dağları’nda yaşamak için nasıl karar aldıklarını anlattı. DHA’nın haberine göre; Türkiye'ye bir dost tavsiyesi ile geldiklerini belirten Amerikalı Christina Haglund, "Aynı zamanda da eşimin medeniyetlere ve medeniyetin başlangıcı olarak gördüğü bu topraklara olan özel ilgisinden kaynaklandı. Sessiz ve sakin bir yer arıyorduk. Buraya geldiğimizde tam istediğimiz gibi bir köy bulduk. Köyün toprakları bolluk ve bereket dolu. Bu köye yerleşmemizin bir diğer sebebi ise Kaz Dağları'nın muhteşem coğrafyasından kaynaklanıyor. Buradaki köylülerden çok şey öğrendik" dedi. Ülkesinde belgesel çekerek geçimini sağlayan Héctor Cadena, Türkiye'de ise köy yaşamının gerektirdiği işleri yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Héctor Cadena, Türkiye'ye geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi. Kaz Dağları ile ilgili pek çok detay, doğayla buluşmak isteyen vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. Peki, Kaz Dağları hangi ilde? KAZ DAĞLARI NEREDE? İda Dağı olarak da geçen Kaz Dağları Edremit Körfezi’nin kuzeyinde Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında yer alıyor. Dağ, büyük ölçüde Biga Yarımadası’nda uzanıyor. Batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi doğuda Eybek Dağı, kuzeydoğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran Dağı’ndan oluşuyor. Üç tepesi bulunan esas Kaz Dağı’nın en yüksek tepesi 1774 metre olan Karataş Tepesi olurken Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre beldesinin kuzey-kuzeybatı istikametine düşüyor.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Ayazma mesire yeri ise dağın zirvesinin kuzeybatısına düşüyor. Mesire yerine gitmek için Bayramiç ilçesinden 17 km’lik Evciler beldesi yolunu takip etmek ve Evciler’den sonra da 6 km’lik yolu aşmak gerekiyor. Bölgenin en önemli merkezi ise Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı olan Küçükkuyu ile Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesidir. KAZ DAĞLARI GEZİLECEK YERLER Kaz Dağları gezilecek yerler bakımından ziyaretçilerine çok çeşitli seçenekler sunuyor. Misafirlerini muhteşem bir doğa ile karşılayan bölgede birbirinden sevimli köyler ve oldukça tarihi alanlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise Sarıkız Türbesi. Bölgedeki Adatepe köyü ise şehrin stresinden biraz uzaklaşıp iç dünyasına dönmek isteyenlerin ve sakin bir tatil yapmak isteyenlerin vazgeçilmez noktası konumunda. Mitolojiye de ev sahipliği yapan bölgede Zeus Altarı da mutlaka gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ege denilince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi olan zeytin, bölgede Zeytinyağı Müzesi ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Zeytinyağının yolculuğunu merak edenler burada oldukça keyifli anlar yaşayabiliyor. Ayrıca bölgede birbirinden güzel 12 adet köy bulunuyor. Her biri adeta gizli bir cennet olan köylerde, organik ürün meraklıları için de çok sayıda doğal ve organik ürün yer alıyor.