MAGAZİN

Amerika Melisa Şenolsun'u konuşuyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Melisa Şenolsun ve genç yönetmen Mu Tunç, Amerikalı ünlü müzisyenler ile bir araya geldi.

Alternatif müzik tarzlarıyla çok özel bir dinleyici kitlesine sahip olan Amerikalı ünlü müzisyenler Randall Dunn ve Zola Jesus, Randall Dunn'ın ilk solo albümünün çıkış şarkısı olan "A True Home”un video klibinde, genç yönetmen Mu Tunç ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun ile çalıştı.

Amerika, Melisa Şenolsun'u konuşuyor!

Wolves in the Throne Room, Marissa Nadler, Anna Von Hausswolff gibi birçok önemli grubun prodüktörlüğünü üstlenen Randall Dunn, son çalışmasında Türk yönetmen Mu Tunç ve oyuncu Melisa Şenolsun ile çalıştı.
Dunn, Zola Jesus ile hazırladığı “A True Home” şarkısının klibini bu ikiliye emanet etti.

UMMAN'DA ÇEKTİLER

UMMAN'DA ÇEKTİLER
Umman’da çekilen klibin ilk gösterimi, geçen günlerde Amerika’nın önemli kanallarından NPR’da yapıldı.

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ
Mu Tunç ve Melisa Şenolsun’un ortaya çıkardığı iş, Amerika müzik sektöründe ses getirdi.
Eleştirmenler, Şenolsun’un klipteki performansından övgüyle söz etti.
Oyuncu Melisa Şenolsun ve genç yönetmen Mu Tunç, Amerikalı ünlü müzisyenler Randall Dunn ve Zola Jesus ile bir araya geldi.
Oyuncu Melisa Şenolsun ve genç yönetmen Mu Tunç, Amerikalı ünlü müzisyenler Randall Dunn ve Zola Jesus ile bir araya geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun mu tunç

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