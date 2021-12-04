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  4. Amerika'nın anketinde 4 Türk! Sizin favoriniz hangisi?

Amerika'nın anketinde 4 Türk! Sizin favoriniz hangisi?

04.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika merkezli internet sitesi 'TC Candler' bu yıl da "dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 ünlü yüzünü" belirledi. "2021’in en yakışıklı 100 erkeğini seçin" diye sunulan listede Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, Can Yaman, Akın Akınözü ve Barış Murat Yağcı var.

Amerika'nın anketinde 4 Türk! Sizin favoriniz hangisi?

Dünyanın yakışıklılar listesinde Türk'ler damga vurdu. TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. PewDiePie adıyla bilinen İsveçli YouTuber Felix Kjellberg dünyanın en yakışıklı ismi seçildi.

1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de yer aldı.

TC Candler'ın listesine Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Çağatay Ulusoy, Barış Murat Yağcı, Can Yaman, Akın Akınözü gibi isimler girdi.

PEKİ LİSTEYE GİREN TÜRK'LERDEN EN YAKIŞIKLISI KİM?

Çağatay Ulusoy
Kıvanç Tatlıtuğ
Barış Arduç
Can Yaman
Akın Akınözü
Barış Murat Yağcı


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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Barış Murat Yağcı Can Yaman Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ
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