Amerika'nın anketinde 4 Türk! Sizin favoriniz hangisi?

Dünyanın yakışıklılar listesinde Türk'ler damga vurdu. TC Candler dünyanın en yakışıklı ünlülerini belirledi. PewDiePie adıyla bilinen İsveçli YouTuber Felix Kjellberg dünyanın en yakışıklı ismi seçildi.

1990 yılından beri halktan gelen önerilerle yılın en güzel kadınlarını ve en yakışıklı erkeklerini belirleyen TC Candler'ın listesinde Türk isimler de yer aldı.

TC Candler'ın listesine Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Arduç, Çağatay Ulusoy, Barış Murat Yağcı, Can Yaman, Akın Akınözü gibi isimler girdi.

PEKİ LİSTEYE GİREN TÜRK'LERDEN EN YAKIŞIKLISI KİM? Çağatay Ulusoy Kıvanç Tatlıtuğ Barış Arduç Can Yaman Akın Akınözü Barış Murat Yağcı



