Besteleri ve ölümsüz eserleri ile Türk müziğinin en önemli sanatçıları arasında yer alan Coşkun Sabah, yüreklerde yer eden şarkılarıyla unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Şarkı aralarında dinleyicileri ile sohbet eden başarılı sanatçı, ''Amerika’nın Santana’sı varsa, Türkiye’nin de Coşkun Sabah’ı var.'' diyerek müzikteki iddiasını esprili bir dille ortaya koydu. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı, sahnesinin bir bölümünde ise medyaya sitem etti. ''Gerçek sanat ve sanatçı ile ilgilenmeyen bir medyamız var. Biz bazı şeylerin değerini kaybedince anlıyoruz. Ne yazık ki o zamanda iş işten geçmiş oluyor. Yazık ediyoruz sanat ve sanatçımıza...'' sözleri ile bu konudaki şikayetini dinleyicileri ile paylaşan Coşkun Sabah, yakın tarihe damga vurmuş bir çok ölümsüz eserin atında imzası olduğunu ancak hiç birinin özel hayatı kadar konuşulmadığını söyledi.

Öte yandan bu özel gece başarılı sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında iki kez boşandığı eski eşi Ceyda Sabah, kızları Roza ve Helen Sabah’ın da olması dikkatlerden kaçmadı. Gece boyunca Coşkun Sabah'ın tüm şarkılarına eşlik ettiği gözlemlenen eski eşi Ceyda Sabah, akıllara ''yeniden bir araya mı geliyorlar?'' sorusunu getirdi.

