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Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanma davası açtığını duyurdu! “Başka birini buldum”

22.11.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki Cris Galera, bu yıl Eylül ayında kendi evliliğini resmileştirmek için bir düğün düzenledi ve dünya basınında geniş yer buldu. Brezilyalı model Cris Galera, kendisiyle evlenerek, artık olgunlaştığını ve kendisiyle daha mutlu olduğunu söylemişti. Evliliğin 90. gününde boşanmaya karar verdiğini dile getiren Galera, boşanma nedeni olarak ise özel bir kişi bulmasını gösterdi.

Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanma davası açtığını duyurdu! “Başka birini buldum”

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera boşanma talebinde bulundu.

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“AŞKA İNANMAYA BAŞLADIM”

kapak gelin

Eylül ayındaki düğün töreni için Galera, “Olgunlaştığım bir noktaya geldim, güçlü ve kararlı bir kadın olduğumu fark ettim. Her zaman yalnız kalmaktan korktum ama kendim hakkında iyi hissetmei öğrenmem gerektiğini anladım.Bu olduğunda kutlamaya karar verdim” demişti.

Brezilya’nın Sao Poula kentindeki bir Katloki kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada konuşulan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi. Boşanma hakkında konuşan Galera, “Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım.” ifadelerini kullandı.

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