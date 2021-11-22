Kendisiyle evlenen Brezilyalı model boşanma davası açtığını duyurdu! “Başka birini buldum”

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı. Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera boşanma talebinde bulundu.

“AŞKA İNANMAYA BAŞLADIM”

Eylül ayındaki düğün töreni için Galera, “Olgunlaştığım bir noktaya geldim, güçlü ve kararlı bir kadın olduğumu fark ettim. Her zaman yalnız kalmaktan korktum ama kendim hakkında iyi hissetmei öğrenmem gerektiğini anladım.Bu olduğunda kutlamaya karar verdim” demişti.

Brezilya’nın Sao Poula kentindeki bir Katloki kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada konuşulan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi. Boşanma hakkında konuşan Galera, “Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım.” ifadelerini kullandı.



