Amerikalı oyuncu Halle Berry’den Oscar ödüllerini eleştirdi! “Hayal kırıklığı...”

Oscar adaylarının açıklanmasından önce Amerikan ABC kanalına konuşan Halle Berry, 2001 yılında Monsters Ball filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmasının ardından geçen 20 yılda başka bir Afrika kökenli kadın oyuncunun bu ödülü kazanmamış olmasına dikkat çekti. ABD'li oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm" dedi. Yıldız isim Hollywood'da siyahi kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yaptı.

“MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRDÜM”

Oscar’ı kazandıktan sonra istediği her rolü oynayabileceğini düşündüğünü belirten Berry, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" diye konuştu.

2022 Akademi Ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta açıklanacak.



