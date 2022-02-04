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  4. Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü üstlendiği Bergen filmin ilk fragman geldi

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü üstlendiği Bergen filmin ilk fragman geldi

04.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk arabesk müziğinin güçlü kadın sanatçılarından biri olarak kabul edilen ve Bergen ismiyle tanınan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alan Bergen filmi için geri sayım başladı. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini üstlendiği yapım 4 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

Şarkılarıyla olduğu kadar hayat hikayesiyle de hafızalara kazınan Bergen karakterine filmde Farah Zeynep Abdullah hayat verdi. Ünlü sanatçıya oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi isimler eşlik etti. Bergen filminin ilk fragmanında, özellikle kezzap atma sahnesi seyircisinin ilgisini çekti.

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4 MART'TA VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Caner Alper ile Mehmet Binay üstlendi. Müziklerine ise Mazlum Çimen imza attı. Filmin, 4 Mart'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bergen Erdal Beşikçioğlu Farah Zeynep Abdullah
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