Farah Zeynep Abdullah’ın başrolünü üstlendiği Bergen filmin ilk fragman geldi

Şarkılarıyla olduğu kadar hayat hikayesiyle de hafızalara kazınan Bergen karakterine filmde Farah Zeynep Abdullah hayat verdi. Ünlü sanatçıya oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi isimler eşlik etti. Bergen filminin ilk fragmanında, özellikle kezzap atma sahnesi seyircisinin ilgisini çekti.

4 MART'TA VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Caner Alper ile Mehmet Binay üstlendi. Müziklerine ise Mazlum Çimen imza attı. Filmin, 4 Mart'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.



