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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry’den Zendaya itirafı! “Ona baktıkça kendimi görüyorum”

27.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, Spiderman: No Way No Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filminin yıldızı Zendaya ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Güzel oyuncuyu kendisinin gençlik yıllarındaki haline benzettiğini dile getiren Berry, Zendaya’nın kısa sürede kendisinden daha başarılı olacağını düşündüğünü söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry’den Zendaya itirafı! “Ona baktıkça kendimi görüyorum”

Kasım ayında Netflix’te gösterime giren Brusede filmi için ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Halle Berry, son dönemin popüler isimlerinden Zendaya’nın oyunculuğu hakkında konuştu. Ona baktığında kendisinden bir parça gördüğünü söyleyen Halle Berry, Variety'e verdiği röportajda Zendaya'yı "çılgınca yetenekli" olarak tanımladı ve "Yazacak, yönetecek ve kısa sürede benim yaptığımdan daha ileri gidecek" diyerek Zendaya'nın da kendisi gibi kamera arkasına da geçeceği tahmininde bulundu.

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“SINIRI GÖKYÜZÜ”

Zendaya’nın Malcolm&Marie filmindeki performansını çok beğendiğini dile getiren Berry, “Bu çalışmanın dürüstlüğü ve sadeliği bana onun için sınırın gökyüzü olduğunu söyledi. O cesur, risk almaktan korkmuyor, özgün ve çılgınca güzel. Ama güzel olmamaktan da korkmuyor. Onu güzelliğinden daha büyük olmak için savaşacak bir oyuncu olarak görüyorum. Güzelliğine güvenmiyor. Oyuncu olarak çok çalışıyor ve risk alacak. Bu süreçte bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Ve bizi şaşırtacağı ve güzelliğine yeteneğiyle meydan okuyacağı tüm yolları görmek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Zendaya
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