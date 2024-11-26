Amerikan salatası tarifi: Amerikan salatası nasıl yapılır?

Adı farklı farklı bilinse de tadı ve genelde yapım aşamaları aynı olan Amerikan salatası tarifi öğünlerden ziyafet sofralarına her yere yakışıyor. Amerikan salatası tarifini aşağıda bulabilir, siz de bu lezzetle sofralarınızı renklendirebilirsiniz.
Amerikan salatası tarifini 4 kişilik olarak aşağıda bulabilirsiniz. Eğer daha çok sayıda kişi için yapmak istiyorsanız malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla miktarda Amerikan salatası elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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