Amerikan salatası tarifi: Amerikan salatası nasıl yapılır?

Amerikan salatası tarifini 4 kişilik olarak aşağıda bulabilirsiniz. Eğer daha çok sayıda kişi için yapmak istiyorsanız malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla miktarda Amerikan salatası elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 1 bardak bezelye

1 patates

1 havuç

2 kornişon turşusu

2 kaşık mayonez

3 kaşık süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz