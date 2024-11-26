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Amerikan salatası tarifi: Amerikan salatası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 11:13
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Adı farklı farklı bilinse de tadı ve genelde yapım aşamaları aynı olan Amerikan salatası tarifi öğünlerden ziyafet sofralarına her yere yakışıyor. Amerikan salatası tarifini aşağıda bulabilir, siz de bu lezzetle sofralarınızı renklendirebilirsiniz.

Amerikan salatası tarifi: Amerikan salatası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 180kal

Amerikan salatası tarifini 4 kişilik olarak aşağıda bulabilirsiniz. Eğer daha çok sayıda kişi için yapmak istiyorsanız malzeme miktarlarını aynı oranlarda artırarak daha fazla miktarda Amerikan salatası elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 bardak bezelye
  • 1 patates
  • 1 havuç
  • 2 kornişon turşusu
  • 2 kaşık mayonez
  • 3 kaşık süzme yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Patatesi, bezelyeyi ve havucu haşlayın.
  • Sebzeleri küçük küpler şeklinde doğrayın.
  • Bir kaseye alıp karıştırın.
  • Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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