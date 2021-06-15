Amerikan servisi kendin yapmaya ne dersin? İşte ahşap Amerikan servis yapımı

Genellikle kendin yap (DIY) içeriklerinde atkı, bere, hırka ya da battaniye görmeye alıştık. Ancak yapı marketler sayesinde bu alışkanlıklar kolayca kırılabiliyor. Alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için bu kez Amerikan servis nasıl yapılır sorusunu cevapladık. İşte Tasarımcı Kerim Gülmez'in anlatımıyla Amerikan servis yapımı...
AMERİKAN SERVİS NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- Yapı marketlerden bulabileceğiniz şekilde; 40x30 boyutlarında 8 milim kalınlığında bir kavak ağacı kestirmeniz gerekmektedir.
- Üst zemini zımparalamak için 120 numara zımpara ve 180 numara zımpara,
- Damarlarını daha belirginleştirmek istiyorsanız sıvı yağ,
- Eğer boyamak istiyorsanız istediğiniz renk boya.
Yapılışı:
- Daha önce kestirdiğimiz 40x30 ebatlarında kestirdiğimiz 8 milim kalınlıktan oluşan kavak kontrplağı (ki isterseniz A3 boyutunda da kestirebilirsiniz. Bu boyutlardayken üzerine baskı da alabilirsiniz.)
- 120 numaralı zımparamızla yüzeyi zımparalayamaya başlıyoruz. Ön yüzey bitince diğer yüzeyi zımparalama işlemini yapıyoruz.
- 120 numaraları zımpara ile zımparalama işlemi bitince en iyi kayganlığı elde edebilmek için 180 numaralı zımparayla 2 yüzeyi de tekrar zımparalıyoruz. Böylece daha ince çapaklar çıkartabilirsiniz. Bu da yüzeyin daha kaygan olmasını sağlayacaktır. Ortaya çıkan toz parçalarını nemli bir bez yardımıyla alıyoruz.
- Bir sonraki adım yağlama ve boyama işlemi olacaktır. Zımparalama işleminden sonra ahşabın dokusunu, üstündeki çizgileri daha belirgin hale getirmek istiyorsanız sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sıvı yağ yok ise z. yağını sünger vasıtasıyla süngeri fazla yağa boğmadan ahşabın üzerine sürüyoruz. Burada yağı iyice yaymaya çalışalım. Çünkü yağ belirgin bir doku sağlayacaktır.
- Yağlama işlemi bitince ve yağ kuruyunca istediğiniz şekilde yüzeyleri boyayabilirsiniz. Bir tarafını doğal bırakabilir iki farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Boyama işleminde süngeri boyaya batırdıktan sonra yüzeye eşit şekilde yaymaya özen göstermelisiniz.
- Akrilik boya tercih edebilirsiniz. Çabuk kuruyor olması iyi yönüdür. Kötü yönü ise sürdüğünüz yere boyayı iyi yaymazsanız boya o bölgeye iz yapmaktadır. Bu yüzden hızlı ve kontrollü davranmalısınız.
- Boyanın kurumasından sonra eğer yüzeyde ufak kabarmalar mevcut ise ağacın su yönüne doğru 180 numaralı zımpara ile çok bastırmadan hafif şekilde zımparalayabilirsiniz.
- Kenarlarını eskitmek isterseniz 120 numaralı zımpara ile kenarlarını ve sivri uçlarını yuvarlatabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak en üste ahşabın dokularının daha çok ortaya çıkmasını istiyorsanız tekrar yağ sürebilirsiniz.
- Boyanın daha uzun süre kalmasını istiyorsanız sprey vernik kullanabilirsiniz. Sprey verniği 15-20 cm yükseklikten ahşabın üzerinden sıkabilir daha sonra 15 dk. kurumasını bekleyebilirsiniz."
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