Amerikan servisi kendin yapmaya ne dersin? İşte ahşap Amerikan servis yapımı

Genellikle kendin yap (DIY) içeriklerinde atkı, bere, hırka ya da battaniye görmeye alıştık. Ancak yapı marketler sayesinde bu alışkanlıklar kolayca kırılabiliyor. Alışılmışın dışına çıkmak isteyenler için bu kez Amerikan servis nasıl yapılır sorusunu cevapladık. İşte Tasarımcı Kerim Gülmez'in anlatımıyla Amerikan servis yapımı...

AMERİKAN SERVİS NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Yapı marketlerden bulabileceğiniz şekilde; 40x30 boyutlarında 8 milim kalınlığında bir kavak ağacı kestirmeniz gerekmektedir.

Üst zemini zımparalamak için 120 numara zımpara ve 180 numara zımpara,

Damarlarını daha belirginleştirmek istiyorsanız sıvı yağ,

Eğer boyamak istiyorsanız istediğiniz renk boya.

Yapılışı: