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Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 09:20 | Son Güncelleme

2 yıldır Amerika’da yaşayan Tolga Karel, bir sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “ağır hasta” iddialarına sonunda yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyorum ama çok şükür daha iyiyim” dedi.

Tolga Karel hastalığı ile ilgili ilk kez konuştu

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Uzun zamandır Amerika’da olan, 2016 yılında da Sarah Scotti ile evlenip Chicago’ya yerleşen Tolga Karel’in adı bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemde.
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40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda saçlarını kazıtmış bir fotoğrafını Instagram’da paylaşınca ciddi bir hastalık geçirdiği haberleri hızla yayıldı.
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Haftalarca bu iddialar hakkında sessiz kalan Karel, ilk açıklamayı Hürriyet Gazetesi’ne yaptı. Hastalığı ile ilgili net bilgi vermek istemeyen oyuncu “Kendi hayat yolculuğumda her anlamda zorlu bir süreçten geçtim, geçiyorum, bu doğrudur” dedi ve ekledi:
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“Yaşadıklarımı gazetelere, televizyon kanallarına röportajlar vererek gündeme getirmek hiçbir zaman istemedim. Ama madem bu kadar merak ettiğiniz, sordunuz, ilk ve son kez konuşacağım. Herkesin hayatla ilgili bir savaşı var. Bu savaş doğduğumuz gün başlayıp ölene kadar devam ediyor. Bildiğiniz gibi hayat ve kariyer yolculuğuma 2 yıldır Amerika’da devam ediyorum. Kolay değil insanın ülkesinden, sevenlerinden, kültüründen uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışması.
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Yorulduğum zamanlar var elbet, dolayısıyla vücut yorgun düşüyor. Çok detaya girmeden şunu söyleyebilirim, kötü bir durumum yok, daha iyi bir sürece girdim. Yaşam bize Allah tarafından verilmiş bir hediye. Bunun bilincinde olmamız, her gün şükrederek ve sağlığımızın kıymetini bilerek yaşamamız ve çevremizdekilere yaşatmamız lazım.”
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Geçen yıl baba oldu2016 yılında Dominik’te evlenen Tolga Karel ile Sarah Scotti, kızları Mia’yı geçen yıl kucaklarına aldı.
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