"Amin" sözüyle viral olan TikTok fenomeni Gizem Yıldız estetik oldu! Görenler "Duası kabul olmuş" dedi!

"Amin" sözüyle fenomen haline gelen Gizem Yıldız hem TikTok hem de Instagram hesabında yüz binlerce takipçiye ulaştı. Paylaşımlarıyla gündem olan Yıldız estetik operasyonlar sonrası değişimiyle gündem oldu. Gizem Yıldız'ın estetik sonrası hali "Duası kabul oldu" dedirtti.

"AMİN" DEDİ FENOMEN OLDU

Sosyal medyada yayınladığı videoda geçen "Amin amin" sözüyle gündem olan Gizem Yıldız fenomen haline geldi.

Beraberinde kendi sesiyle videolar çekilen ve parodileri yapılan Yıldız'ın fenomen sözü Güldür Güldür ve Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki skeçlere dahi konu oldu.

ESTETİK SONRASI DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Burnundan estetik olan Gizem Yıldız son olarak dudak dolgusu yaptırdı. Paylaşımında "Sosyal medyada herkes sinsi dudak diyor" diyen Yıldız, henüz burun bandajlarını çıkarmadan dudaklarına dolgu yaptırmaya gitti.

Burnundaki bandajlar çıkan ve dudaklarına dolgu yaptıran fenomen Gizem Yıldız'ın son hali sosyal medyada viral oldu.

Gizem Yıldız'a sosyal medya kullanıcılarından, "Amin dedi ve duaları kabul oldu.", "Şu şekil bir değişim lazım" şeklinde yorumlar geldi.







