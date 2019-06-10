MAGAZİN

Amine Gülşe'den teşekkür paylaşımı geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe düğüne katılan yakınlarına sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Gülşe "Her zaman hatırlayacağımız birçok anılar için minnettarız" dedi.

Amine Gülşe'den teşekkür paylaşımı geldi

Geçtiğimiz cuma akşamı hayatını Mesut Özil ile birleştiren Amine Gülşe sosyal medya paylaşımıyla beğeni topladı.

Evlendikten hemen sonra Instagram hesabında soyadını değiştiren Gülşe hayatlarının en güzel gününde kendilerini yalnız bırakmayan arkadaşlarına teşekkür etti.

Gülşe yaptığı paylaşımda "Hayatımızın en önemli gününü geride bıraktık, hepinizin vesilesiyle o gün hayatımızın en güzeli oldu. Düğünümüzde birlikte edindiğimiz ve her zaman hatırlayacağımız birçok anılar için minnettarız.

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İlk olarak bizi bu özel günde yalnız bırakmayan ailelerimize ve arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Bu güzel organizasyonu mükemmel bir şekilde gerçekleştiren tüm ekiplere teşekkür ederiz ve tabii ki bize binlerce tebrik mesajları gönderen sevenlerimize teşekkür ederiz.

Ayrıca dilediğimiz gibi BigShoe vakfı ile tüm dünyada çocuklara ameliyatlarla yardım eden herkese teşekkür ederiz. Sevmek bir lütuftur, sevilmek ise saadettir."

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Amine Gülşe Amine Gülşe ile Mesut Özil

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