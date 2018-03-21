Mesut Özil ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen oyuncu Amine Gülşe imajını değiştirdi. İşte son hali

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Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.