MAGAZİN

Amine Gülşe, imajını değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi.

Mesut Özil ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen oyuncu Amine Gülşe imajını değiştirdi. İşte son hali

Amine Gülşe tarz yaptı

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2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi.
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Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi.
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Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe'nin evlilik hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti.
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Amine Gülşe mesut özil

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