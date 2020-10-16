Amine Gülşe: Nice mutlu yaşlara kocacığım

Oyuncu Amine Gülşe ile İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil, 2019'un haziran ayında evlendi.

Kızları Eda'yı mart ayında kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşayan çiftten Özil, 32 yaşına bastı.

Gülşe, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Birlikte yer aldığı kareleri yayınlayan Amine Gülşe, gönderisine şu notu düştü:

Hep el ele, nice mutlu yaşlara kocacığım. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum.



Ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

