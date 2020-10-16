MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amine Gülşe: Nice mutlu yaşlara kocacığım

Amine Gülşe: Nice mutlu yaşlara kocacığım

16.10.2020 10:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amine Gülşe: Nice mutlu yaşlara kocacığım

Oyuncu Amine Gülşe, futbolcu eşi Mesut Özil'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Gülşe, gönderisine "Hep el ele, nice mutlu yaşlara kocacığım. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Oyuncu Amine Gülşe ile İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil, 2019'un haziran ayında evlendi.

2837238_29740538e08e3f7890483c6463a778f9_640x640

Kızları Eda'yı mart ayında kucağına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşayan çiftten Özil, 32 yaşına bastı.

2837238_2b333677e58bf3b5b51c0cc96113ffe5_640x640

Gülşe, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

2837238_47b1bb01092f5ef7de6cb5f85ad3b537_640x640

Birlikte yer aldığı kareleri yayınlayan Amine Gülşe, gönderisine şu notu düştü:

2837238_93605d090b85cfd84e1ddd89a1837573_640x640

Hep el ele, nice mutlu yaşlara kocacığım. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum.

2837238_1a5431436e3efb0cf7cbe219db914c33_640x640
Ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
Mansur Ark merak konusu oldu! Mansur Ark nereli? Mansur Ark merak konusu oldu! Mansur Ark nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun eski hali olay oldu

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı eski haliyle olay oldu

Altay kimdir? Altay kaç yaşında? Altay aslen nereli? Altay evli mi?

Altay merak konusu oldu! Altay nereli?

Defne Samyeli'nin 17 yaşına basan kızı Derin Talu'dan iddialı paylaşım

17 yaşına yeni girdi! Derin'den olay paylaşım

Ireland Baldwin küçük kırmızı iç çamaşırlarıyla mutfakta!

Sınırları zorladı! Küçücük kırmızı iç çamaşırlarıyla...

Aleyna Tilki'den önce Stella Maxwell giymiş! 'Şaka olsun...'

Aleyna onun da giydiğini görünce...

Arda Turan 10 milyonluk özel yapım aracı ile Etiler'de

10 milyonluk özel yapım aracı ile görüntülendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.