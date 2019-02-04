Amine Gülşe'nin 520 bin TL'lik gelinliği

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ve ünlü futbolcu Mesut Özil, haziranda evleniyor. Arsenal’ın yıldız ismi Özil’ ile Londra’da evlenecek olan Amine, gelinliği için de dünyaca ünlü pek çok ismi giydiren Zuhair Murad’ı tercih etmiş.

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İki yıldır birlikte olan çiftin düğününün detayları ortaya çıkmaya başladıkça söylenen rakamlar da dudak uçuklatıyor. Örneğin, Özil’in nişanlısına servet değerinde bir gelinlik alacağı iddia edildi.

İngiliz basını şimdi de Gülşe’nin gelinlik tercihini gündeme getirdi. Zuhair Murad’ın sıkı bir hayranı olan güzel oyuncunun, Lübnanlı tasarımcıya gelinlik siparişi verdiği ileri sürüldü ve yine iddiaya göre gelinliğin fiyatı tam olarak 520 bin TL.

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Özil’in haftalık kazancı ise 350 bin sterlin yani yaklaşık 2 milyon 350 bin lira olan Mesut Özil’in Londra’nın ardından İstanbul ve memleketi Zonguldak’taki düğün kutlamaları için toplamda ne kadar masraf yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.



