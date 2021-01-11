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Ammonite'deki çok konuşulan anlarla ilgili konuştu: 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 11.01.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Ammonite'deki çok konuşulan anlarla ilgili konuştu: 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Saoirse Ronan ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı romantik drama Ammonite, konusu kadar iki oyuncunun sevişme sahneleriyle de dikkat çekiyor. Genç oyuncu Saoirse Ronan, Kate Winslet’la sevişme sahneleri çekilirken hiç gerilmediğini söyledi.

Saoirse Ronan ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı romantik dram Ammonite'de iki kadının yakınlaşmasını konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından Saoirse Ronan, Kate Winslet’la sevişme sahneleri hakkında konuştu.

26 yaşındaki Saoirse, The Sunday Telegraph'a 45 yaşındaki Kate Winslet ile seks sahnesinde yer almaktan çekinmediğini ve çekimler esnasında hiç gerilmediğini söyledi.

''Gergin değildim, hayır. Seks sahnelerini çekerken asla gergin hissetmiyorum çünkü her zaman güvendiğim insanlarla çalıştım, ki bu çok büyük bir şey ve herkesin bunu söyleyemeyeceğini biliyorum''

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Oscar ve dört Altın Küre ödüllü başarılı aktris Kate Winslet ve henüz 25 yaşında olmasına rağmen üç Oscar adaylığı bulunan genç yetenek Saoirse Ronan’ın başrollerini paylaştığı romantik drama filmi Ammonite’ın sevişme sahnelerinde yönetmen Francis Lee, ikiliyi özgür bırakarak istedikleri gibi hareket etmesini istemiş. Spontane bir şekilde çekilen sahne için hazırlanmış bir koreografi hazırlanmamış.

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Saoirse Ronan, "Bu samimi sahneler üzerinde otoriteye sahip olmak harikaydı. Bu durum normalde inanılmaz derecede savunmasız hissettirebilir, ancak bunun yerine biz daha güçlü hissettik” dedi.

Filmdeki sevişme sahneleri ile önceki aylarda konuşan Kate Winslet, Saoirse Ronan ile sevişme sahnesi çekmenin keyifli bir deneyim olduğunu söylemişti. Üç çocuk annesi, diğer birçok filminde heteroseksüel seks sahneleri oynamış olduğunu, iki kadınla 'aynı fiziksel dili' konuşmanın büyük bir fark yarattığını da sözlerine eklemişti.

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AMMONİTE KONUSU

Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırıyor.

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