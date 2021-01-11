Ammonite'deki çok konuşulan anlarla ilgili konuştu: 'Sevişme sahnesi çekmek...'

Saoirse Ronan ve Kate Winslet’ın başrollerini paylaştığı romantik dram Ammonite'de iki kadının yakınlaşmasını konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından Saoirse Ronan, Kate Winslet’la sevişme sahneleri hakkında konuştu.

26 yaşındaki Saoirse, The Sunday Telegraph'a 45 yaşındaki Kate Winslet ile seks sahnesinde yer almaktan çekinmediğini ve çekimler esnasında hiç gerilmediğini söyledi.

''Gergin değildim, hayır. Seks sahnelerini çekerken asla gergin hissetmiyorum çünkü her zaman güvendiğim insanlarla çalıştım, ki bu çok büyük bir şey ve herkesin bunu söyleyemeyeceğini biliyorum''

Oscar ve dört Altın Küre ödüllü başarılı aktris Kate Winslet ve henüz 25 yaşında olmasına rağmen üç Oscar adaylığı bulunan genç yetenek Saoirse Ronan’ın başrollerini paylaştığı romantik drama filmi Ammonite’ın sevişme sahnelerinde yönetmen Francis Lee, ikiliyi özgür bırakarak istedikleri gibi hareket etmesini istemiş. Spontane bir şekilde çekilen sahne için hazırlanmış bir koreografi hazırlanmamış.

Saoirse Ronan, "Bu samimi sahneler üzerinde otoriteye sahip olmak harikaydı. Bu durum normalde inanılmaz derecede savunmasız hissettirebilir, ancak bunun yerine biz daha güçlü hissettik” dedi.