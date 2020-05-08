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Amsterdam’daki bir restoranda müşteriler özel seralarda yemek yiyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Hollanda’daki bir restoran, yemek yiyen müşterilerine koronavirüs bulaşmasını engellemek için özel seralar kurdu.

Amsterdam’daki bir restoranda müşteriler özel seralarda yemek yiyor

Amsterdam bulunan Oosterdok Adası’ndaki Mediamatic Biotoop adındaki bir restoran, müşterilerin yemek yemeleri için beş sera bölmesi inşa etti ve gönüllülerle denedi. Restoranın Facebook sayfasında paylaşılan videoda eldiven giyen garsonların müşterilere çok fazla yaklaşmamaya dikkat ederek şarap servis ettikleri ve bir çok gönüllünün nehir kıyısında karşı karşıya oturarak yemek yedikleri görülüyor.

Sosyal izolasyona uygun şekilde bölmelere ayrılarak hizmet veren bu restoranın birçok işletmeye ilham vereceği düşünülüyor. Restorana rezervasyon yaptırmak için sıra bekleyen insanlar olsa da restoranın sahibi bunun şimdilik bir deneme süreci olduğunu söyledi.

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Ancak deneme süreci bittikten sonra restoran müşterilere açılırsa aynı serada sadece aynı evde yaşayanların beraber yemek yemesine izin verilecek. Restoran yetkilileri bu yeni sistemin müşteriler arasında daha fazla samimiyet sağlayacağını söyledi.

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Restoran yetkilileri şunları söyledi: “Restoranlarda ve barlarda bulunan özel odalara geleneksel olarak fransızca bir kelime olan “Chambre séparée.” deniyor. Seksi bir tür yakınlık sağlıyor. Burada herkesin duymadığı veya görmediği şeyler yaşanabilir. Bizim seralarımızda olanlar daha halka açık olsa da biz de seralarımızı fransızca olarak adlandırmaya karar verdik.”

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