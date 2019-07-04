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İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, genelevleri ile bilinen Red Light District'te (Kırmızı Fener Sokağı) çalışan seks işçilerini korumak için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı.

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

Yaklaşık 20 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkinin yasal hale geldiği Hollanda'da hazırlanan planın büyük değişiklikler içerdiği kaydedildi. Belediye Başkanı Halsema, değişikliğin sosyal alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle gerekli olduğunu söyledi.

Seks işçilerinin turistlerin bakışları altında aşağılandığını ve fotoğraflarının çekildiğini vurgulayan Haselma, değişiklik planlarının birkaç senaryodan oluştuğunu belirterek bunların 'vitrin uygulamasının sonlandırılması, genelev sayılarının azaltılması, şehir merkezindeki genelevlerin kapatılarak başka yerlere taşınmaları olabileceğini söyledi.

Söz konusu projenin yakında kent sakinlerine sunulacağını belirten Halsema, kararın nihai olarak belediye meclisine yapılacak oylama sonucunda belirleneceğini açıkladı.

SEKS İŞÇİLİĞİNİ YASAKLAMAYACAĞIZ

Halsema söz konusu değişikliğin seks işçiliğini tamamen yasaklamak olmadığının altını çizerek, "Seks işçiliğine yasallık kazandırdık çünkü yasallaşmasının kadınlara özerklik ve bağımsız olma şansı verdiğini düşündük, hala da böyle düşünüyoruz. Seks işçiliği ABD'de kriminalize edildi ve bu durum kadınları daha savunmasız bir hale soktu" dedi.

Söz konusu değişikliğin üç ana amacı olduğunu vurgulayan Halsema, bunların 'kadınları aşağılayıcı çalışma koşullarından korumak', 'suç oranını düşürmek' ve '500 yıllık mahalle ruhunu yeniden canlandırmak' olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
amsterdam genelev SEKS İŞÇİLİĞİ

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