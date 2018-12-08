Anadolu'daki bu yeri hiç kimse bilmiyor! Tam 65 milyon yıl önce oluşmuş

Neolitik Çağ'dan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Akçadağ'daki Levent Vadisi'nde jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve çeşitli dönemlere ait çok sayıda mağara yer alıyor. Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının vazgeçemediği duraklar arasında bulunuyor. Sonbahar ve yaz aylarında tabloları aratmayan manzarasıyla ziyaretçilere dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da en çok tercih ettiği yerler arasında. Vadide düzenlen 'Uluslararası Malatya Foto Kampı'na yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda fotoğraf sanatçısı katılıyor. Tarihi ve farklı jeolojik yapısının yanı sıra sarp kayalıkların da bulunduğu vadi, dik bir kaya bloğu üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor. Hizmete açıldığı 2012'den bu yana yoğun ilgi gören seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor. Son zamanlarda özellikle yerli turistlerden yoğun ilgi gören seyir terasını yapıldığı günden bu yana 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"BU VADİ ANLATILMAZ, YAŞANIR"



Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, Levent Vadisi'nin tarihiyle, doğasıyla ve havasıyla muhteşem bir mekan olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Levent Vadisi, Malatya'nın batıya açılan kapısında. Malatya-Ankara yolu üzerinde, yaklaşık 35 kilometre sonrasında, 3 kilometre iç kısımda bulunuyor. Vadi 28 kilometre uzunluğunda. Vadinin uzunluk boyunca çok güzel jeolojik oluşumları var, mağaraları var, inanılmaz uçurumları var. Bu vadi anlatılmaz, bu vadi yaşanacak bir yer. Levent Vadisi doğal kalmış ama kesinlikle doğan kalmış bir yer, çünkü sonradan keşfedilmiş bir yer." DÜNYA REKORU KIRILDI



Levent Vadisi'nin doğa sporlarına ev sahipliği yaptığını belirten Işık, "Levent Vadisi foto kamp ile tanınmaya başladı. 2 yıl foto kamp yaptık burada. Arkasından 2'ncisini bu sene düzenlediğimiz Doğa Sporları Festivali yaptık. Geçen yıl Doğa Sporları Festivali'nde İsviçreli bir sporcu slackline (ip üstünde yürüme) dünya rekorunu bu vadide kırdı. 1210 metreyi 74 dakikada düşmeden vadiden karşıdan karşıya geçişi yaptı. Bu tabii ki buraya turist akınına sebep oldu" dedi.