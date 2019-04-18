Mynet Trend

Anadolu'nun gizli 'DNA' hazinesini bulacak ilk laboratuvar açılıyor

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 18.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk "Antik DNA laboratuvarı" yarın açılıyor. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, yaptığı açıklamada "Tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız" ifadelerini kullanıyor.

Anadolu'nun gizli 'DNA' hazinesini bulacak ilk laboratuvar açılıyor

Anadolu'da son 10-15 bin yılda uygarlıklara ait mumyalaşmış insan kalıntılarının bilimsel analizlerini yaparak gizli kalmış "DNA" hazinelerinin ortaya çıkarılması amacıyla Türkiye'nin ilk "Antik DNA laboratuvarı" yarın açılıyor.

Hayvan DNA'larının da çıkarılacağı laboratuvarda uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları incelenecek.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, yaptığı açıklamada "Son 10-15 bin yıldır Anadolu ve çevresinde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı gibi süreçler DNA analizleri ile aydınlatılacak. Arkeolojik verilerle elde edilen bilgileri DNA çalışmalarıyla konfirme edeceğiz, tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

(AA)

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandıAdana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı
Bursa'da hırsızlar mezarlık kapısını çaldıBursa'da hırsızlar mezarlık kapısını çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu DNA laboratuvar Hacettepe

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Turistler akın etti! 3 saatte 15 bin ziyaretçi

Bradley Welsh öldürüldü

Bradley Welsh öldürüldü

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'daki icralık köyle ilgili Valilik açıklama yaptı

'Satılık köy' olayıyla ilgili Valilik'ten açıklama

Annesi ölen keçiyi bebekleri gibi besliyorlar

Annesi ölen keçiyi sahiplendiler! Evlatları gibi bakıyorlar

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'yeni sistem' açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan 'yeni sistem' açıklaması

İlişkinizi kurtaracak altın kural! Sosyal medyadaki fotoğraflara beraber bakıyorsanız...

144 çift test edildi! Bu yöntem ilişkiyi yeniden canlandırıyor

Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı

Adana'da 'Kaliforniyum' operasyonu! 3 kişi yakalandı

Bursa'da hırsızlar mezarlık kapısını çaldı

Bursa'da hırsızlar mezarlık kapısını çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.