Anadolu'nun gizli 'DNA' hazinesini bulacak ilk laboratuvar açılıyor

Anadolu'da son 10-15 bin yılda uygarlıklara ait mumyalaşmış insan kalıntılarının bilimsel analizlerini yaparak gizli kalmış "DNA" hazinelerinin ortaya çıkarılması amacıyla Türkiye'nin ilk "Antik DNA laboratuvarı" yarın açılıyor.

Hayvan DNA'larının da çıkarılacağı laboratuvarda uygarlıkların kalıtsal ve bakteriyel hastalıkları incelenecek.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal, yaptığı açıklamada "Son 10-15 bin yıldır Anadolu ve çevresinde yaşamış insan toplulukları ve uygarlıklar, onların tarihleri, birbirleri ile olan ilişkileri, göçler, kültürel yayılma yolları, uygarlıkların doğuşu, yayılışı ve yıkılışı gibi süreçler DNA analizleri ile aydınlatılacak. Arkeolojik verilerle elde edilen bilgileri DNA çalışmalarıyla konfirme edeceğiz, tarihin bilinmeyen taraflarını açığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

(AA)

