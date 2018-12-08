Anadolu'nun ilk piyango çekilişi Kayseri'de ortaya çıktı

Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan, Gazanfer İbar'ın kaleme aldığı 'Anadolulu Hemşehrilerimiz- Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe' adlı kitabın 'Piyango' bölümü, Türkiye'deki piyango tarihine de ışık tutuyor. Kitapta Karamanlıca olarak Kayseri'nin şimdilerde Talas ilçesine bağlı Zincidere mahallesinde basılan piyango biletinin üzerinde (Kayseri'de Agios Vasileois Ek kışlasının inşasına medar olmak üzere PİANKO. Beheri 20 kuruşluk, 2000 adet bilet olup, bunların 10 adeti kazanacak her biri 20 Mahmudiye ile 2 dörtlü krımitza. Yevmiye keşidesi gazeteler ile ilan olunacak) yazıyor. Kayseri'de Karamanlıların düzenlediği Türkiye Piyango tarihinin ilk örneğinin de sergilendiği kitapta ayrıca "Yunan Harfli Türkçe olması ve Anadolu'da Kayseri'de düzenlenmiş olması ise olağandışı ve önemlidir'' ifadeleri yer alıyor.

Lozan anlaşması uyarınca 'Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anlaşması' çerçevesinde, Türkçe konuşan Ortadoks hırıstıyanlar olarak ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir merkez ve Ürgüp ilçesi, Amasya, Kırşehir, Konya, Karaman Kayseri merkez ve Talas ile İncesu ilçelerinde yaşayan Karamanlıları kitabında anlatan yazar Gazanfer İbar, Anadolu'daki ilk piyangoya ilişkin şu satırlara yer verdi: