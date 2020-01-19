MAGAZİN
  4. Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir "Bandırma Vapuru" hikayesi

Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir "Bandırma Vapuru" hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurtuluş ateşini yaktığı Samsun'a gidiş hikayesi, oyun yazarı Kosta Kortidis tarafından farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor - Kortidis, Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'de yol aldığı 3 günü hikayeleştirdiği oyunda, Mustafa Kemal Paşa'nın yanı sıra geminin kaptanları İsmail Hakkı Durusu ve Üsküdarlı Tahsin ile Atatürk'ün en büyük manevi destekçilerinden Fikriye Hanım'a da selam gönderiyor - Oyun yazarı Kortidis: - "Hepsi büyük kahramanlar ama insanlar. Oraya giderken ne konuşmuş olabilirler. Bu oyunun çok değerli bir noktası da hiç kimsenin aziz hatırasına saygısızlık etmeden salonda inanılmaz bir gülümsemeyi yaratabiliyoruz" - "Hiçbir zaman bu ülkenin dışında bir aidiyete sahip olma hissi yaşamadım. Ben bu ülkede doğdum, atalarım da dedelerim de bu ülkede doğdu, bu ülkede yaşıyorum"

EDA ÖZDENER - Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurtuluş ateşini yaktığı Samsun'a gidiş hikayesi, oyun yazarı Kosta Kortidis'in kaleminden farklı bir bakış açısıyla anlatılıyor.

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'de yol aldığı 3 gününün hikayeleştirildiği eser, Teatro Rudius tarafından sahneye konuluyor.

Rulet ve Ted Bundy oyunlarıyla tanınan yazar ve oyuncu Kosta Kortidis tarafından farklı bir bakış açısıyla kaleme alınan oyunda, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra geminin kaptanları İsmail Hakkı Durusu ve Üsküdarlı Tahsin ile Atatürk'ün en büyük manevi destekçilerinden Fikriye Hanım'a da yer veriliyor.

- Serinin ilk adımı

Cumhuriyet tarihiyle ilgili bir üçleme yapmak için yola çıkan Kortidis, serinin ilk adımını milli mücadele tarihinin başlangıcını ele aldığı Bandırma Vapuru oyunuyla attı.

En büyük vatanseverliğin "ana dilini ve imlasını çok iyi bilmek" olduğunu vurgulayan Kosta Kortidis, AA muhabirine, oyunla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Mücadele tarihinin ve Türkçenin kendisi için büyük değer taşıdığını dile getiren Kortidis, şanla şerefle yazılan bu tarihi farklı bir bakış açısı ve resmi tarihin satır aralarında kalmış karakterleri öne çıkararak izleyiciye anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Fikriye Hanım'ın hiç anlatılmamış hikayesine de dikkati çekmek istediğini bildiren Kortidis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fikriye Hanım bütün süreçte, Mustafa Kemal Paşa'nın hayatının tamamında var. Fikriye Hanım hayattan ayrılıncaya kadar hep var. O da Bandırma Vapuru gibi bir sembol aslında. Mustafa Kemal Paşa'nın hayatında çok değerli biri. Anlatımlardan onun lafı geçtiği zaman gözünün ışığının değiştiğini biliyoruz. Milli Mücadelemiz zaferle taçlanacağı ana kadar Fikriye Hanım yanında."

- "Sanki görevini tamamlamış bir sembol"

Kortidis, Fikriye Hanım'ın oyunun ana karakteri ve bütün hikayeyi anlatan kişi olduğuna işaret ederek, "Bir valizle geliyor sanki Bandırma Vapuru'na 'Hadi yola çık' der gibi. En sonunda 'İzmir'in dağlarında çiçekler açıyordu' diyerek çantasını alıp gidiyor. Sanki görevini tamamlamış bir sembol." dedi.

Fikriye Hanım'ın eğitimli ve 4 dil konuşan bir kadın olduğunu ifade eden Kortidis, "Cumhuriyet'e giden yolda biri var yanında. Biz bu kadını anlatalım istedik." diye konuştu.

- "Hepsi büyük kahramanlar ama insanlar"

Kortidis, vapurdaki 3 günlük yolculuk boyunca Refet Bele'den Kazım Dirik'e, Cevat Abbas Bey'den Refik Saydam'a çok sıcak ve değerli hikayelerin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu gemide ne konuşuldu, ben bunu düşündüm. Hepsi büyük kahramanlar ama insanlar. Oraya giderken ne konuşmuş olabilirler. İşte hayalle gerçek kurguyla ideal. Bu oyunun çok değerli bir noktası daha var. Seyirci içtenlikle, gururla, kahkahalarla gülebiliyor. Hiç kimsenin aziz hatırasına saygısızlık etmeden salonda inanılmaz bir gülümsemeyi yaratabiliyoruz."

- "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bitti, konu kapanmıştır"

Rum asıllı yazar Kortidis, hiçbir zaman bu ülkenin dışında bir aidiyete sahip olma hissi yaşamadığını vurgulayarak, "Ben bu ülkede doğdum, atalarım da dedelerim de bu ülkede doğdu, bu ülkede yaşıyorum, bu ülkede vergimi veriyorum, bu ülkede askerlik yaptım." diye konuştu.

Hayatı boyunca fevkalade iyi Türkçe konuşmaya özen gösterdiğini vurgulayan Kortidis, en büyük vatanseverliğin dilini iyi bilmek olduğuna inandığını söyledi.

Bütün oyunlarını Türkçe yazdığını, oyunlarının sahnelendiği ülkelerde kendisini gururla Türk oyun yazarı Kosta Kortidis olarak tanıttığını anlatan Kortidis, "Bana soruyorlar 'Sen şöyle olarak...' Ben böyle olarak değil ben Türk olarak... Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bitti, konu kapanmıştır." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Yeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorumYeliz Yeşilmen: Cem Yılmaz'ı komik bulmuyorum
Yeni gelişme! Evrakları hazır... Yeni gelişme! Evrakları hazır...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bandırma Vapuru, Kosta Kortidis,

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarkan, müjdeyi böyle verdi! 10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik

'10 yıl sonra 6 kardeş bir araya geldik'

Boyacı ve pazarcı gençlerin çektiği rap klibi sosyal medyayı salladı

Boyacı ve pazarcı gençlerin çektiği rap klibi sosyal medyayı salladı

“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

“Baba Parası” filmine İzmir’de özel gala

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bırakarak listede birinci oldu

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

‘Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesine yoğun ilgi

Milyoner'e damga vuran soru! Hangi adda bir yemek vardır? Cırtımcırt, tırtımtırt, pırtımpırt, zırtımzırt

Damga vuran soru! Hangi adda bir yemek vardır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.