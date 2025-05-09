Anaokulunda skandal! Çalışan kadın 23 bebeği dövdü! Yumruklayıp saçlarını çekti

Güney Batı Londra'daki Twickenham'daki Riverside Anaokulunda altı ay boyunca çalışan 22 yaşındaki Roksana Lecka'nın çocuklara "ağır zararlar verdiği" iddia ediliyor. Lecka'nın çocukların yüzlerinde ve boyunlarında çizikler, bacak içlerinde ve karınlarında ise çimdik izleri olduğu belirtildi.

YUMRUK ATIP, SAÇLARINI ÇEKMİŞ

Bebek odasının güvenlik kamerası görüntülerinde, Lecka'nın bir çocuğu çimdiklediği ve zarar verdiği görüldü. Mahkemeye yansıyan görüntülerde Lecka'nın ayrıca ağlayan bir kızın bacaklarını, sırtını ve koltuk altlarını çimdiklediği görülüyor. Bir kız çocuğunun da saçlarını çekiyor. Bir bebeği ise yumrukluyor. Ayrıca çocukların yanında elektronik sigara da içtiği de mahkemede belirtildi.

Lecka yaptığı savunmada suçlamaları reddeti. "Riverside Anaokulunda herhangi bir çocuğa saldırmadım. O gün işe gittim ve normal bir gün geçirdim. Herhangi bir çocuğun yaralandığı hiçbir kaza olmadı. Çocukların muamelesi için prosedürlerimiz var ve ben bunlara uydum. Bu çocuklara nasıl zarar verildiğini bilmiyorum." dedi.