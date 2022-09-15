Ancak eş anlamlısı nedir? Ancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde tutarsız, karşıt ve çelişkili düşünceleri birbirine bağlamak için bir bağlaç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla cümle içindeki bağlaç görevini anlamak için kelimeden önceki ve sonraki tümcelere dikkat etmek gerekir. Ancak kelimesi cümle içinde zarf olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ancak kelimesinin zarf olarak kullanıldığı durumlar şöyledir:

Sınırlama bildiren bir sözcük

Bir şeyin daha çoğunun, daha ilerisinin olmadığını gösteren bir söz

Erken

Ancak kelimesinin eş anlamı nedir?

Ancak kelimesinin cümle içinde kullanım amacını anlamak için cümlede yerine ancak eş anlamlısı olan kelimeler konularak bakılabilir. Cümle içindeki kullanımına göre ancak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde olabilir:

Yalnızca

Olsa olsa

Amma velakin

Fakat

Lakin

Gel gelelim

Ne var ki

Bir

Sade

Gücün

Ancak eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

Bu konu hakkındaki fikirlerini yalnızca arkadaşları ile paylaşmak istiyordu.

Halk arasında dolanan bir sözün kime ait olduğu sorulduğunda pek çok kişi "Bu söz olsa olsa Aşık Veysel'in sözüdür." diye cevap veriyordu.

Kasabaya gitmek isteyen pek çok kişi gücün öğle vakti hareket eden arabaya biniyorlardı.

Aradıkları kitabın yalnızca şehir kütüphanesinde olduğunu öğrenince aceleyle oraya gittiler.

Bu konuda haklıydınız amma velakin söylediğiniz o kaba sözler hiç yakışmadı.

Dolap çok güzeldi fakat onu koyacak yerimiz yok.

Salçalık zamanı geldi lakin domates fiyatları çok pahalı.

Seni çok özledim ancak yaz tatilinde gelebilirim.

Ortalık karışık gelgelelim uzun bir süre durulacağa da benzemiyor.

Bu sene bol yağış vardı ne var ki göller dolmadı.

Bunu bir sen yapabilirsin, neden bekliyorsun?

Sade, kavak ve ceviz ağaçlarını seyretmek bile insana huzur veriyor.



