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Ancak eş anlamlısı nedir? Ancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ancak kelimesi kullanım bakımından incelendiğinde zarf ve bağlaç olarak cümlede görev alır. Cümle içindeki bu farklı görevleri ve karşıladığı farklı anlamları daha anlaşılır kılmak için eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Peki, ancak kelimesinin eş anlamı nedir?

Ancak eş anlamlısı nedir? Ancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde tutarsız, karşıt ve çelişkili düşünceleri birbirine bağlamak için bir bağlaç olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla cümle içindeki bağlaç görevini anlamak için kelimeden önceki ve sonraki tümcelere dikkat etmek gerekir. Ancak kelimesi cümle içinde zarf olarak da kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ancak kelimesinin zarf olarak kullanıldığı durumlar şöyledir:

  • Sınırlama bildiren bir sözcük
  • Bir şeyin daha çoğunun, daha ilerisinin olmadığını gösteren bir söz
  • Erken
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Ancak kelimesinin eş anlamı nedir?

Ancak kelimesinin cümle içinde kullanım amacını anlamak için cümlede yerine ancak eş anlamlısı olan kelimeler konularak bakılabilir. Cümle içindeki kullanımına göre ancak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi şu şekilde olabilir:

  • Yalnızca
  • Olsa olsa
  • Amma velakin
  • Fakat
  • Lakin
  • Gel gelelim
  • Ne var ki
  • Bir
  • Sade
  • Gücün
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Ancak eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ancak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Bu konu hakkındaki fikirlerini yalnızca arkadaşları ile paylaşmak istiyordu.
  • Halk arasında dolanan bir sözün kime ait olduğu sorulduğunda pek çok kişi "Bu söz olsa olsa Aşık Veysel'in sözüdür." diye cevap veriyordu.
  • Kasabaya gitmek isteyen pek çok kişi gücün öğle vakti hareket eden arabaya biniyorlardı.
  • Aradıkları kitabın yalnızca şehir kütüphanesinde olduğunu öğrenince aceleyle oraya gittiler.
  • Bu konuda haklıydınız amma velakin söylediğiniz o kaba sözler hiç yakışmadı.
  • Dolap çok güzeldi fakat onu koyacak yerimiz yok.
  • Salçalık zamanı geldi lakin domates fiyatları çok pahalı.
  • Seni çok özledim ancak yaz tatilinde gelebilirim.
  • Ortalık karışık gelgelelim uzun bir süre durulacağa da benzemiyor.
  • Bu sene bol yağış vardı ne var ki göller dolmadı.
  • Bunu bir sen yapabilirsin, neden bekliyorsun?
  • Sade, kavak ve ceviz ağaçlarını seyretmek bile insana huzur veriyor.
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