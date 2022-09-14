Anlam eş anlamlısı nedir? Anlam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, adında da belirtildiği üzere aynı ya da benzer anlamlara sahip farklı kelimelerdir. Bu kelimeler farklı kültürlerle kurulan ilişkilerde dile kazandırılan yabancı kelimeler olabileceği gibi Türkçe kökenli kelimeler de olabilir.

Türk Dil Kurumuna göre "anlam" bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesnedir. Anlam kelimesi Eski Türkçe "aŋla-" kelimesine "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Anlamın eş anlamlısı kelimeler

Anlam kelimesinin eş anlamı olan pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden kimi Arapça kimi Farsça kökenli kelimelerden türetilmiştir. Anlam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Mana

Meal

Fehva

Deme

Mazmun

Medlul

Valör

Kavram

Anlamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeleri daha iyi anlamak ve nasıl kullanıldığını kavrayabilmek için örnek cümlelerden faydalanılabilir. Anlam eş anlamlıları ile örnek cümleler de şu şekilde kurulabilir:

Manası olmayan sözler söyleyerek kafa karışıklığına sebep olan adamın, sarhoş olduğu açığa çıktı.

Okuduğu divanlarda geçen kelimenin mealini öğrenebilmek için pek çok kaynak kullanmak zorunda kaldı.

Arkeologlar Mısır'dan getirdikleri tabletlerin üzerindeki yazıların fehvasını ortaya çıkarabilecek dil bilimciler görevlendirildi.

Muhtarın ne demeye çalıştığını anlamak için kalabalığın dağılmasını beklediler, böylece muhtarla durumu izah etmesi için birebir görüşebileceklerdi.

Diyar diyar gezip yüzlerce kitap okumasına rağmen hayatın mazmununu anlayabilmiş değil.

Padişahtan gelen fermanın medlulünü danışmak için valinin huzuruna çıktılar.

Bu cümlelerin valörü sizin eğitim düzeyinizi aşıyor.

Olayın benim için ne kavrama geldiğini yeni görmüştüm.



