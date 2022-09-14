Anlam eş anlamlısı nedir? Anlam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, adında da belirtildiği üzere aynı ya da benzer anlamlara sahip farklı kelimelerdir. Bu kelimeler farklı kültürlerle kurulan ilişkilerde dile kazandırılan yabancı kelimeler olabileceği gibi Türkçe kökenli kelimeler de olabilir.
Türk Dil Kurumuna göre "anlam" bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesnedir. Anlam kelimesi Eski Türkçe "aŋla-" kelimesine "+Im" ekinin eklenmesiyle türemiştir.
Anlam kelimesinin eş anlamı olan pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden kimi Arapça kimi Farsça kökenli kelimelerden türetilmiştir. Anlam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bir sözcüğün eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeleri daha iyi anlamak ve nasıl kullanıldığını kavrayabilmek için örnek cümlelerden faydalanılabilir. Anlam eş anlamlıları ile örnek cümleler de şu şekilde kurulabilir: