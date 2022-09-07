Dinlenmek eş anlamlısı Nedir? Dinlenmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinlenmek kelimesi Türkçe kökenlidir. Nefes ve soluk anlamlarına gelen "tın" kelimesinden türemiştir. "Tın" kelimesine "+lAn-" ekinin eklenmesiyle de "dinlen[mek]" oluşmuştur. Tüm Türk dillerine "tıŋla-/diŋle-" kelimesi dinlemek anlamında kullanılırken sadece Türkiye Türkçesinde başka bir anlama evrilmiştir. "Diŋle-" kelimesi 1300'lü yıllarda Türkiye Türkçesinde soluklanmak anlamını kazanmıştır.
Dinlenmek kelimesi bir kişinin yorgunluğunu gidermek anlamına gelmektedir. Bir işe ara verirken veya uzun bir günün ardından biraz yatarken kullanılabilir. İstirahat etmek, soluklanmak ve nefeslenmek anlamlarında da kullanılır. TDK'ye göre bu kelimenin anlamı şu şekilde yer almaktadır:
Dinlenmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi: