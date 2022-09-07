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Dinlenmek eş anlamlısı Nedir? Dinlenmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki bazı Türkçe kökenli kelimeler zaman içerisinde yapısal olarak değişime uğramışlardır. Dinlenmek kelimesi de bunlardan birisidir. Peki, dinlenmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Dinlenmek eş anlamlısı Nedir? Dinlenmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dinlenmek kelimesi Türkçe kökenlidir. Nefes ve soluk anlamlarına gelen "tın" kelimesinden türemiştir. "Tın" kelimesine "+lAn-" ekinin eklenmesiyle de "dinlen[mek]" oluşmuştur. Tüm Türk dillerine "tıŋla-/diŋle-" kelimesi dinlemek anlamında kullanılırken sadece Türkiye Türkçesinde başka bir anlama evrilmiştir. "Diŋle-" kelimesi 1300'lü yıllarda Türkiye Türkçesinde soluklanmak anlamını kazanmıştır.

Dinlenmek ne demek?

Dinlenmek kelimesi bir kişinin yorgunluğunu gidermek anlamına gelmektedir. Bir işe ara verirken veya uzun bir günün ardından biraz yatarken kullanılabilir. İstirahat etmek, soluklanmak ve nefeslenmek anlamlarında da kullanılır. TDK'ye göre bu kelimenin anlamı şu şekilde yer almaktadır:

  • Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, yorgunluğunu gidermek
  • Bazı yiyecek ve içeceklerin olgunlaşması için bekletmek
  • Dinleme işine konu olmak
  • Önemsenmek, lafının dinlenmesi
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Dinlenmenin eş anlamlısı

Dinlenmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • İstirahat etmek
  • Rahat etmek
  • Soluklanmak
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Dinlenmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Yorucuz bir günün ardından sonunda istirahat edecek vakit bulabilmişti.
  • Uzun yürüyüşten sonra biraz soluklanmak için durmak istedi.
  • On saatlik yolculuğun ardından otele girince rahat etmişti.
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