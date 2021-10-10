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Andie MacDowell: Hayat kendinizden memnun olmamak için çok kısa

10.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde boyatmadan doğal haline bıraktığı gri saçlarıyla gündeme gelen Amerikalı oyuncu Andie MacDowell, samimi açıklamalarda bulundu. 63 yaşındaki aktris, "Hayat, kendinizden memnun olmamak için çok kısa. Cesaretinizi ve kendinize güveninizi koruyun." ifadelerini kullandı.

Andie MacDowell: Hayat kendinizden memnun olmamak için çok kısa

90'lı yıllara damgasını vuran 'Dört Nikah Bir Cenaze' (Four Weddings and a Funeral) adlı filmle unutulmazlar arasına giren oyuncu Andie MacDowell, Vogue dergisi Polonya edisyonunun ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

Son dönemde doğal haline bıraktığı gri saçlarıyla gündeme gelen MacDowell, verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı. Konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan 63 yaşındaki aktris, gönderisine "Kendimi de başka insanları sevdiğim gibi sevmek için cesaretim var. Korkusuzca ve koşulsuzca... Dürüst ve gerçek" notunu düştü.

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Andie MacDowell, daha sonra takipçilerine "Hayat, kendinizden memnun olmamak için çok kısa. Cesaretinizi ve kendinize güveninizi koruyun. Bu çok güzel ve harika bir şey." sözleriyle seslendi.

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