Andrew Garfiled’tan şaşırtan itiraf! Örümcek Adam Eve Dönüş Yok filmini gizlice izlediklerini açıkladı

Spiderman: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) son yılların en merakla beklenen Marvel filmlerinden biriydi. Daha önceki Örümcek Adam serilerindne karakterleri barındıran yeni yapım izleyicinin sabırsızlıkla beklediği film listesinin başını çekiyordu. 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren film 1 milyardan fazla hasılat yaparak pandemi rekorunu kırdı.

GİZEMİNİ KORUMAYI BAŞARDI

Tom Holland’tan önce Örümcek Adam karakterini canlandıran Tobey Maguire ve Andrew Garfield’in yeni filmde olup olmayacağı hayranları tarafından merak ediliyordu. Filmin vizyona girmesiyle çözülen bu gizemde seyirci üç Örümcek Adam’la karşılaştı. 2012 yılında Örümcek Adam’a hayat veren Andrew Garfield, yeni filmle ilgili sessizliğini bozud ve yaşadıkları ilginç bir anıyı paylaştı.

“GİZLİCE BİR SİNEMA SALONUNA SIZDIK”

Film vizyona girene kadar Spider-Man rolü ile tekrar karşımıza çıkacağı iddialarını şiddetle reddeden Andrew Garfield, Entertainment Tonight’a röportaj verdi. Garfield verdiği demeçte, “Bunun olduğuna hâlâ inanamıyorum. Filmin vizyona girdiği gece, beyzbol şapkamı ve maskemi takarak gizlice halka açık bir sinemaya girdim. Hatta yanımda Tobey Maguire da vardı. Sinema salonundaki hiç kimse orada olduğumuzu bilmiyordu. Bu duyguyu beraber paylaşmak gerçekten çok güzel bir deneyimdi” dedi.



