Örümcek Adam’da sevişme sahnesi istemediler! Tom Holland ve Zendaya nedenini açıkladı

Marvel Sinematik Evreni’nin uzun yıllardır yazılı olmayan kurallarından biri sevişme sahnelerini içeriyor. Süper kahramanların çocuk hayranlarını düşünen Marvel, filmlerinde genellikle sevişme sahnelerine yer vermiyordu. Ancak bu kural The Eternals filminde Ikaris ve Sersi karakterleriyle birlikte bozuldu. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminde de pek sinemaseverler sevişme sahnesinin gösterileceğini düşünüyordu. Marvel’in ikonik kahramanı Örümcek Adam’ı canlandıran Tom Holland ve sevgilisi Mary Jane Wason’a hayat veren Zendaya filmde sevişme sahnesi istemelerinin nedenini açıkladı.

“UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmin başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya gerçek hayatta da dolu dizgin bir aşk yaşıyor. İkilinin hayranları filmde de sevgili rolünü üstlenen oyuncuların aşk dolu sahnelere imza atmasını bekliyordu. Filmde Örümcek Adam’ı canlandıran Tom Holland sevişme sahneleri için Holland, “Örümcek Adam serisi için uygun olduğunu düşünmüyorum. Biz hala küçük çocuklarız. Bu karakter için bir gelecek olursa belki bir gün bunu keşfederiz. Şu anda bu film dostluk ve genç aşkı kutlamakla ilgili” dedi.

Örümcek Adam’n sevgilisi Mary Jane Watson’a hayat veren Zendaya, “Peter Parker çoğu kişi için küçük bir kardeş gibi. Kimse Peter Parker’ı o şekilde görmek istemez. Bu korkunç olmalı” diye konuştu.