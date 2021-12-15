Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filmi beklenirken nostalji rüzgarı esti

Örümcek Adam’ın ilk filmi olarak seyircisiyle buluşan yapım gişe rekorlarını alt üst etmişti. İlk filmde Peter Parker ve Mary Jane Watson’un kafeterya sahnesi izleyicilerden tam not almıştı. Peter Parker karakterine hayat veren Tobey Maguire’in Kirsten Dunst tarafından canlandırılan Mary Jane’in yanından geçerken yerde bulunan sıvı nedeniyle ayağı kayar. Peter Parker'ın yeni güçleriyle tanıştığı ilk anı anlatan bu sahnede, Mary Jane’in düşmesini engellerken aynı zamanda ustaca yemek tepsi ile üzerindeki her şeyi yakalar. Yıllar sonra çekim ekibi bu sahnenin 156 kez çekildiğini ve hiçbir animasyon kullanılmadığını dile getirdi.

FİLMİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK İSTEDİ

Günümüzde bu tür sahneler genellikle bilgisayar programlarının nimetlerinden yararlanarak yeniden tasarlanıyor. Ancak Tobey Maguire bu sahne için 156 kez tekrar yaptı ve en sonunda ikonik sahnenin çekilmesini sağladı. Özel efekt sanatçısı John Dykstra, “Tüm bunları 156 kez denedik. Doğrusunu söylemek gerekirse 50-60 tekrardan sonra sıkılacağını ve sahneyi çıkartmayı teklif edeceğini düşünmüştüm. Açıkça Tobey, filmi mükemmelleştirmek istedi ve kesinlikle başardı” dedi.



