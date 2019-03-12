Android Q Beta programı genişliyor

Bu listede Samsung ve Huawei gibi dev firmaların yer almaması ise çok konuşulmuştu. Google, bu politikasını Android Q Beta ile genişletecek gibi görünüyor. Aktarılan bilgilere göre; Mart sonu düzenlenecek Google I/O 2019 etkinliğinde sergilenecek olan Android Q, daha fazla cihazda test edilecek.

Bu cihazlar arasında, Samsung, Huawei ve LG gibi isimlerin de olması bekleniyor. Etkinlik sonrası Pixel modellerine sunulacak olan Android Q’nün Beta sürümü 1-2 hafta içerisinde de diğer modellere gelecek.

Umarız Android 9.0 Pie sürümünde yaşanan güncellemeyi geç sunma olayları Android Q ile tarih olur ve Android telefon sahiplerine güncelleme daha hızlı sunulur.

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