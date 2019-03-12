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Android Q Beta programı genişliyor

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Android 9.0 Pie Beta aşamasında Google bir ilki gerçekleştirmiş ve 3. parti telefonları da bu beta testine dahil etmişti. Android Pie sürümü; Essential PH-1, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 ve Xiaomi Mi MIX 2S modelleri üzerinde test edilmişti.

Android Q Beta programı genişliyor

Bu listede Samsung ve Huawei gibi dev firmaların yer almaması ise çok konuşulmuştu. Google, bu politikasını Android Q Beta ile genişletecek gibi görünüyor. Aktarılan bilgilere göre; Mart sonu düzenlenecek Google I/O 2019 etkinliğinde sergilenecek olan Android Q, daha fazla cihazda test edilecek.

Bu cihazlar arasında, Samsung, Huawei ve LG gibi isimlerin de olması bekleniyor. Etkinlik sonrası Pixel modellerine sunulacak olan Android Q’nün Beta sürümü 1-2 hafta içerisinde de diğer modellere gelecek.

Umarız Android 9.0 Pie sürümünde yaşanan güncellemeyi geç sunma olayları Android Q ile tarih olur ve Android telefon sahiplerine güncelleme daha hızlı sunulur.

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Anahtar Kelimeler:
Android 9.0 Pie Beta android telefon

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