Android Q Beta sürümü yayınlandı

Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.

Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.

ANDROID Q BETA ALAN MODELLER

Asus Zenfone 5Z

Essential Phone

LG G8

Huawei Mate 20 Pro

Nokia 8.1

OnePlus 6T

OPPO Reno

realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

TECNO SPARK 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel

Google Pixel XL

ANDROID Q BETA İLE GELEN YENİLİKLER?

Android Q’nün Beta sürümü ile iOS kullanıcılarının aşina olduğu konum servisi ayarları sisteme ekleniyor. Artık Android Q ile uygulamaların konum bilgilerinize erişmesine uygulamayı kullanırken ve asla olarak seçebileceksiniz. Gizlilik konusuna odaklanan Google, fotoğraf ve videolarınızın uygulamalar tarafından erişilmesi konusunda bir takım iyileştirmeler de yapıyor.