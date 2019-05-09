Android Q Beta sürümü yayınlandı

Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.
Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.
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Android Q’nün Beta sürümü ile iOS kullanıcılarının aşina olduğu konum servisi ayarları sisteme ekleniyor. Artık Android Q ile uygulamaların konum bilgilerinize erişmesine uygulamayı kullanırken ve asla olarak seçebileceksiniz. Gizlilik konusuna odaklanan Google, fotoğraf ve videolarınızın uygulamalar tarafından erişilmesi konusunda bir takım iyileştirmeler de yapıyor.
Android Q ile karanlık tema özelliği sistem geneline ekleniyor. Bu sayede batarya ömründen tasarruf edebileceksiniz.
Android Q ile sesli görüşmeler ve müzikler için Optus codec’i sisteme ekleniyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ses çıkışı sağlanabiliyor. Google, açık kaynak kodlu AV1 codec sayesinde, medya oynatıcıda da iyileştirmeler yapıyor.
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