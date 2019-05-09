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Android Q Beta sürümü yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 09.05.2019 08:46 | Son Güncelleme

Google I/O 2019 etkinliğinde tanıtılan Android Q, Pixel modellerinin yanında diğer telefonlarda da test edilecek. 21 farklı telefonda test edilecek olan Android Q sürümü bu duyurudan sonra indirime sunuldu. Biz de sizler için Android Q Beta sürümünün nasıl yükleneceğini anlatıyoruz.

Android Q Beta sürümü yayınlandı

Google’ın açıkladığı telefonlarından birine sahipseniz; buradan Beta testlerine katılabilirsiniz. Pixel telefonunuzda açık olan Google hesabınız ile kayıt olabileceğiniz Beta testlerine katılmadan önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.

Beta kaydınız onaylandıktan sonra ise; Ayarlar>Sistem>Sistem Güncellemeleri bölümünden Beta sürümünü indirebilirsiniz.

ANDROID Q BETA ALAN MODELLER

Asus Zenfone 5Z
Essential Phone
LG G8
Huawei Mate 20 Pro
Nokia 8.1
OnePlus 6T
OPPO Reno
realme 3 Pro
Sony Xperia XZ3
TECNO SPARK 3 Pro
Vivo X27
Vivo NEX S
Vivo NEX A
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi Mix 3 5G
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 2
Google Pixel 2 XL
Google Pixel
Google Pixel XL

ANDROID Q BETA İLE GELEN YENİLİKLER?

Android Q’nün Beta sürümü ile iOS kullanıcılarının aşina olduğu konum servisi ayarları sisteme ekleniyor. Artık Android Q ile uygulamaların konum bilgilerinize erişmesine uygulamayı kullanırken ve asla olarak seçebileceksiniz. Gizlilik konusuna odaklanan Google, fotoğraf ve videolarınızın uygulamalar tarafından erişilmesi konusunda bir takım iyileştirmeler de yapıyor.

Android Q ile karanlık tema özelliği sistem geneline ekleniyor. Bu sayede batarya ömründen tasarruf edebileceksiniz.

Android Q ile sesli görüşmeler ve müzikler için Optus codec’i sisteme ekleniyor. Bu sayede yüksek çözünürlüklü ses çıkışı sağlanabiliyor. Google, açık kaynak kodlu AV1 codec sayesinde, medya oynatıcıda da iyileştirmeler yapıyor.

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Google android google io akıllı telefon

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