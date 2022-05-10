Andy Warhol, Christie's müzayede evinde satılan Shot Sage Blue Marilyn isimli Marilyn Monroe portresi satıldı. 1987'de hayatını kaybeden ABD'li ünlü sanatçının hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Andy Warhol kimdir? Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi kaça satıldı? Marilyn Monroe portresi ne zaman yapıldı? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ünlü sanatçının biyografisi ve Marilyn Monroe portresi ile ilgili bilgile haberimizde...

ANDY WARHOL KİMDİR?

Andy Warhol, 6 Ağustos 1928 tarihinde Pittsburgh, Pensilvanya, ABD'de dünyaya geldi.

Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayıncı Andy Warhol, Pop art akımının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Ayrıca Andy Warhol çektiği kısa filmlerle Bağımsız Film Ödülü'nü kazanmıştır.

Andy Warhol'un "Marilynler" adlı eseri bir pop art ikonu olmuştur. Andy Warhol 22 Şubat 1987 tarihinde New York'ta hayata gözlerini yumdu.

ANDY WARHOL, MARILYN MONROE PORTRESİ KAÇA SATILDI?

Shot Sage Blue Marily, vergiler dahil 195 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 960 milyon Türk Lirası) alıcı bularak "20. yüzyılın en pahalı sanat eseri" oldu.

ANDY WARHOL, MARILYN MONROE PORTRESİNİ NE ZAMAN YAPTI?

Andy Warhol'un Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun portresini yaptığı tarih 1964'tür.

