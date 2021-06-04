'Angelina Jolie, Brad Pitt'i asla affetmeyecek'

2016 yılında yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, beş yıldır süren velayet davası sona ermişti. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt davayı kazanmıştı. İkili, bundan sonra çocuklarının velayetini eşit zamanlı olarak paylaşacak.

"MÜCADELEM HENÜZ BİTMEDİ"

US Weekly’nin haberine göre; Angelina Jolie, mahkeme kararıyla hayal kırıklığına uğradı ancak yine de yasal mücadelenin henüz bitmediğini düşünüyor. 46 yaşındaki oyuncunun mahkeme kararına itiraz etmek için sahip olduğu her şeyini vereceği ileri sürüldü.



Haberin dayandırıldığı kaynak, "Pitt'i asla affetmeyecek! Henüz mahkemenin bitmekten çok uzak olduğuna ve adaletin galip geleceğine inanıyor" şeklinde konuştu.





