Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi

Angelina Jolie, Brad Pitt’le olaylı boşanma sonrasında çocukların velayeti için çekişmeli bir davaya girdi. Angelina Jolie, şarkıcı The Weeknd ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından bu kez de eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi.

Angelina Jolie, İngiliz oyuncu Jonny Lee Miller ile 1996-1999 yılları arasında evli kaldı. O döneme damga vuran çift, 1995’te Hackers filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Angelina Jolie, haziran ayında da Miller’ın New York’taki dairesine, elinde bir pahalı bir şişe şarapla girerken görülmüştü. Jolie, evde dört saat kalıp ayrılmıştı.

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Jolie ile Miller, geçtiğimiz akşam Kaliforniya'nın Beverly Hills şehrindeki bir restoranda akşam yemeği yedi.

Maskeli oldukları görülen ikili, daha sonra Jonny Lee Miller'ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.

