MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi

Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi

13.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie, Brad Pitt’le olaylı bir şekilde boşandıktan sonra medyaya sık sık çocuklarıyla birlikte görüntü veriyordu. Son günlerde aşk hayatıyla kafa karıştıran Angelina Jolie, geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı The Weeknd ile görüntülenmişti. Başarılı oyuncu ve yönetmen şimdi de eski kocası Jonny Lee Miller ile akşam yemeği çıkışı görüntülendi.

Angelina Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi

Angelina Jolie, Brad Pitt’le olaylı boşanma sonrasında çocukların velayeti için çekişmeli bir davaya girdi. Angelina Jolie, şarkıcı The Weeknd ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından bu kez de eski eşi Jonny Lee Miller ile görüntülendi.

5eWxcKIt

Angelina Jolie, İngiliz oyuncu Jonny Lee Miller ile 1996-1999 yılları arasında evli kaldı. O döneme damga vuran çift, 1995’te Hackers filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Angelina Jolie, haziran ayında da Miller’ın New York’taki dairesine, elinde bir pahalı bir şişe şarapla girerken görülmüştü. Jolie, evde dört saat kalıp ayrılmıştı.

ANGG

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Jolie ile Miller, geçtiğimiz akşam Kaliforniya'nın Beverly Hills şehrindeki bir restoranda akşam yemeği yedi.

Maskeli oldukları görülen ikili, daha sonra Jonny Lee Miller'ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"
PARTNERGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurduGenç yaşında voleybolu bırakan Kayla'nın yeni mesleği şaşırttı! Cebini doldurdu
Yılmaz Erdoğan'dan "Bir daha 'Akil İnsanlar' heyetine girer miydiniz?" sorusuna şaşırtan cevapYılmaz Erdoğan'dan "Bir daha 'Akil İnsanlar' heyetine girer miydiniz?" sorusuna şaşırtan cevap
Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie The Weeknd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

"Yüzde 300-400 arası zam" iddiası olay oldu!

Pereira'dan Mesut Özil kararı

Pereira'dan Mesut Özil kararı

Kanınız donacak! İşte o iddia

Kanınız donacak! İşte o iddia

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Marcao'dan bir skandal daha! Uslanmıyor

Fenerbahçe'ye Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Valencia'dan kötü haber

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Yatak pozları olay oldu! "Hocam kıskanır"

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.