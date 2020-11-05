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Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Angelina Jolie’nin başrolünü David Oyelowo ile paylaştığı Come Away’in vizyon tarihi belli oldu. Hikayesiyle merak uyandıran fantastik film 13 Kasım tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Angelina Jolie’nin yeni filmi nihayet vizyon için gün alabildi

Angelina Jolie ve David Oyelowo’nun başrollerini paylaştığı Come Away filminin vizyon tarihi belli oldu. Peter Pan ve Alice Harikalar Diyarında'ki iki hayali karakteri merkeze alan hikayesiyle merak uyandıran fantastik film, 13 Kasım’da gösterime giriyor.

COME AWAY KONUSU

Ebeveynleri Jack ve Rose tarafından cesaretlendirilen Alice ve Peter’ın hayal ürünü çay partileri, kılıç dövüşleri ve korsan maceraları trajedi patlak verdiğinde aniden sona erer. Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.

Come Away filminde ayrıca Anna Chancellor, Gugu Mbatha-Raw, Derek Jacobi ve Michael Caine de rol alıyor.

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