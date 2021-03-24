Ani kararla Amerika'ya yerleşmişti! TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ!

Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı. Kaldıkça da işlerini büyüttü. Eski oyuncu yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" demişti.



EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen oyuncu, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." mesajıyla mutluluğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.