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  4. Ani kararla Amerika'ya yerleşmişti! TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Ani kararla Amerika'ya yerleşmişti! TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

24.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakan ve Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, uzun bir süredir TIR şoförlüğü yapıyordu. Ünlü oyuncu önce evini aldı, şimdi de Amerika'da iki şirket kurdu. Çok sayıda TIR alan Karel, heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Ani kararla Amerika'ya yerleşmişti! TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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İŞLERİNİ BÜYÜTTÜ!

Karel "İyi teklif gelirse dönerim" diyordu. Ancak ABD'de yaşamaya devam etme kararı aldı. Kaldıkça da işlerini büyüttü. Eski oyuncu yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın geleceği ve daha sakin, huzurlu bir ortamda büyümeleri için Florida'da küçük bir sahil kasabasına yerleştik" demişti.
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EVİNE 320 BİN DOLAR ÖDEDİ

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen oyuncu, yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, "Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş̧! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için..." mesajıyla mutluluğunu dile getirmişti. Ünlü oyuncunun evi için 320 bin dolar ödediği öğrenildi.

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KENDİ İŞİNİ KURDU

Uzun zamandır ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Tolga Karel'in rüyası gerçek oldu. "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı, şimdi de Amerika'da iki şirket kurdu. Çok sayıda tır alan eski oyuncu heyecanını sevenleriyle paylaştı.
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Pandemide işleri açılan Karel, "Bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021... Şirketlerimin biri nakliyat diğeri de lojistik olarak çalışacak. Nasipse hedefim 2026'da 100 tırlık şirketimin CEO’luğunu yapmak. Ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı, bilenler bilir 'çıraklığını yapmadığım işin ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin başındayım rabbim yar ve yardımcım olsun" mesajını paylaştı.


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Tolga Karel Instagram
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Tebrik ederiz. Azmini ve başarını kutlarız. Keşke bizimde böyle bir imkanımız olsada refah işinde huzur içinde maddi sıkıntı çekmeden çoluk çocuk yaşayacağımız bir ülkeye gidebilsek.
Helal olsun
helall olsun

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