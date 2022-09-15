Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden kelimesi Türkçe kökenli olup bir zarftır. Bir olayın ya da durumun beklenmedik bir anda gerçekleştiğini ifade eder. Bu beklenmedik gelişmeler çoğu zaman tedirginliğe ve şaşırmaya sebep olur. Aniden ve aniden kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin içinde bulunduğu cümlelerde bir aksiyon, bir hareketlilik bulunmaktadır. Aniden kelimesi Arapça "āni" kelimesinden türemiştir.
Anidenin eş anlamlısı kelimelerin çoğu etkileşime girdiğimiz kültürlerden dilimize kazandırılan sözcüklerdir. Toplumdaki bireylerin kendilerini ifade ederken kullanmış oldukları kelime sayısı o kültürün gelişmişliğini gösteren özelliklerden biridir. Türkçenin pek çok kültürle girdiği etkileşimin bir sonucu olarak eş anlamlı kelimeler türetilmiştir. Aniden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:
Aniden eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir: