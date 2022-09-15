EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

15.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aniden kelimesi "süregelen bir mutlak durumun fark edilemeyecek kadar çabuk gelişen olaylar neticesinde değişmesi" olarak tanımlanabilir. Bir şeyin aniden gelişmesi beklenmediktir bir durumdur. Beklenmedik bir gelişmeyi veya durumu anlatmak için aniden kelimesi ve aniden eş anlamlısı kelimeler kullanılabilir. Peki, aniden kelimesinin eş anlamlı nedir?

Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden kelimesi Türkçe kökenli olup bir zarftır. Bir olayın ya da durumun beklenmedik bir anda gerçekleştiğini ifade eder. Bu beklenmedik gelişmeler çoğu zaman tedirginliğe ve şaşırmaya sebep olur. Aniden ve aniden kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin içinde bulunduğu cümlelerde bir aksiyon, bir hareketlilik bulunmaktadır. Aniden kelimesi Arapça "āni" kelimesinden türemiştir.

Gizem eş anlamlısı nedir? Gizem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerGizem eş anlamlısı nedir? Gizem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden Eş Anlamlısı Nedir?

Anidenin eş anlamlısı kelimelerin çoğu etkileşime girdiğimiz kültürlerden dilimize kazandırılan sözcüklerdir. Toplumdaki bireylerin kendilerini ifade ederken kullanmış oldukları kelime sayısı o kültürün gelişmişliğini gösteren özelliklerden biridir. Türkçenin pek çok kültürle girdiği etkileşimin bir sonucu olarak eş anlamlı kelimeler türetilmiştir. Aniden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ansızın
  • Apansız
  • Beklenmedik
  • Birden
  • Birdenbire
  • Yekten
  • Vehleten
Evre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEvre eş anlamlısı nedir? Evre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anidenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

  • Durgun gökyüzünde parıldayan yıldızları izlerken ansızın işittiği sesle irkildi.
  • Evdeki en küçük çocuğun apansız yakalandığı hastalık aile bireylerini çok üzdü.
  • Uzun yıllar emek verdiği korunun beklenmedik bir şekilde çıkan yangınla küle döndüğünü gören orman işçileri gözyaşlarını tutamadı.
  • Etraf birden karanlığa büründü.
  • Birdenbire karşısına çıkan köpekten öyle korktu ki ne yapacağını bilemeyip yolun ortasında öylece dikilmeye başladı.
  • Dere kenarında kitap okurken yekten ayağa kalkıp eve doğru yürüdü.
  • 20 yıl önce vehleten çıkıp gittiği bu diyarlara geri dönünce özleminden toprağı öpmeye kalktı.
Aralık eş anlamlısı nedir? Aralık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAralık eş anlamlısı nedir? Aralık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
Gölge eş anlamlısı nedir? Gölge eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 17 üniversiteye rektör atandı

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.