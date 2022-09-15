Aniden eş anlamlısı nedir? Aniden kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden kelimesi Türkçe kökenli olup bir zarftır. Bir olayın ya da durumun beklenmedik bir anda gerçekleştiğini ifade eder. Bu beklenmedik gelişmeler çoğu zaman tedirginliğe ve şaşırmaya sebep olur. Aniden ve aniden kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin içinde bulunduğu cümlelerde bir aksiyon, bir hareketlilik bulunmaktadır. Aniden kelimesi Arapça "āni" kelimesinden türemiştir.

Aniden Eş Anlamlısı Nedir?

Anidenin eş anlamlısı kelimelerin çoğu etkileşime girdiğimiz kültürlerden dilimize kazandırılan sözcüklerdir. Toplumdaki bireylerin kendilerini ifade ederken kullanmış oldukları kelime sayısı o kültürün gelişmişliğini gösteren özelliklerden biridir. Türkçenin pek çok kültürle girdiği etkileşimin bir sonucu olarak eş anlamlı kelimeler türetilmiştir. Aniden kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Ansızın

Apansız

Beklenmedik

Birden

Birdenbire

Yekten

Vehleten

Anidenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aniden eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde kullanılabilir:

Durgun gökyüzünde parıldayan yıldızları izlerken ansızın işittiği sesle irkildi.

Evdeki en küçük çocuğun apansız yakalandığı hastalık aile bireylerini çok üzdü.

Uzun yıllar emek verdiği korunun beklenmedik bir şekilde çıkan yangınla küle döndüğünü gören orman işçileri gözyaşlarını tutamadı.

Etraf birden karanlığa büründü.

Birdenbire karşısına çıkan köpekten öyle korktu ki ne yapacağını bilemeyip yolun ortasında öylece dikilmeye başladı.

Dere kenarında kitap okurken yekten ayağa kalkıp eve doğru yürüdü.

20 yıl önce vehleten çıkıp gittiği bu diyarlara geri dönünce özleminden toprağı öpmeye kalktı.



