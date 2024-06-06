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Anıl Altan ile boşanacağı iddia ediliyordu! Pelin Akil hamile mi? Sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.06.2024 16:43
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2016 yılında dünyaevine giren, üç yıl sonra da ikiz kızlarına kavuşan Pelin Akil ile Anıl Altan, bir süredir boşanma haberleriyle gündemdeydi. Akil iddialara 'boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda...' diyerek nokta koymuştu. Şimdi de Pelin Akil'in hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Ünlü isim yine sessizliğini bozdu.

Anıl Altan ile boşanacağı iddia ediliyordu! Pelin Akil hamile mi? Sessizliğini bozdu

"Arka Sıradakiler" dizisinde tanışan ve zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Oyuncu çift, üç yıl sonra da ikiz kızları Alin ile Lina'yı kucaklarına almıştı.

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Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan çiftten Pelin Akil haklarındaki iddialara yanıt vermiş ve 'Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı lanse ediliyor ama öyle boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok. Her şey yolunda..." demişti.

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HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Şimdi de Pelin Akil'in hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Ünlü isim yine sessizliğini bozdu ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da 'Ha bi de bugünün de haberi “Pelin Akil hamile” Buradan da açıklayayım, değilim. Niyetim de yok. Gibi' ifadelerini kullandı.

pelin akil açılama


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