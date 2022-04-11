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Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir? İlayda Oral nereli ve kaç yaşında?

11.04.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Survivor AllStar 2022 Gönüllüler takımı yarışmacısı Anıl Berk Baki'nin sevgilisi cesur pozlarıyla gündem oldu. Peki Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir? İlayda Oral nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir? İlayda Oral nereli ve kaç yaşında?

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral internette günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında Anıl Berk Baki ile olan pozu paylaşan genç kadın, söz konusu paylaşıma 'Mon soleil' (Güneşim) notunu düştü. Peki Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral kimdir? İlayda Oral nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ'NİN SEVGİLİSİ İLAYDA ORAL KİMDİR?

İlayda Oral 25 Ağustos 1994 yılında doğdu.

İlayda Oral, Survivor AllStar 2022'de gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki'nin sevgilisidir.

İlayda Oral, kitesurf ile ilgilenmektedir ve kış aylarında kayak ve snowboard yapmaktadır.

ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

Anıl Berk Baki 1991'de İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray lisesinden mezun olan Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü bitirmiştir.

Anıl Berk Baki Yelken sporu ile ilgilenmektedir aynı zamanda milli sporcudur.

Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren 30 yaşındaki Survivor yarışmacısı, Yelken ve crossfit dışında uzun süre amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir.

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TV8 survivor
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